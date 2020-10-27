Bayraktar'dan müthiş SİHA mesajı: Son 7 kaldı

27 Ekim 2020 Salı 08:09 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 08:09

Kanada merkezli Bombardier Recreational Products şirketi, Dağlık Karabağ'da Türk yapımı insansız hava araçlarında kendi motorlarının kullanıldığı iddialarının ardından "Motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık" açıklaması yapmıştı.

BAYRAKTAR'DAN NET MESAJ!

Kanadalı şirketin bu açıklamasının ardından, Türkiye'de İHA ve SİHA yapımındaki öncü rolüyle bilinen Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan açıklama geldi.

Bayraktar sosyal medyadan paylaştığı mesajında Kanada'ya da cevap olacak şekilde şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi.

Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz.

Şimdi hedef kalan %7...

Durmak yok!"

SELÇUK BAYRAKTAR DA PAYLAŞTI

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Türk SİHA'ları ile ilgili verdiği önemli mesajı "#MilliTeknolojiHamlesi niçin var?" diyerek sosyal medyan paylaştı..