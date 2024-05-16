Dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği SİHA'lar uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor.
TARİHİ ANLAŞMADA SON TESLİMAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA'ların ihracatı başarıyla tamamlandı. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Polonya'ya son teslimatın gerçekleştirildiğini duyurdu.
"TARİHE GEÇEN ANLAŞMA..."
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı;
Bugün BayraktarTB2 SİHA'larımızın son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirdik.
Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk.
DÜNYA SAHNESİNDE SERGİLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ
Bu tarihi anlaşma derin bağlara sahip iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve teknoloji ortaklığını pekiştiriyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz.
Bugün #BayraktarTB2 SİHA'larımızın son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirdik.— Haluk Bayraktar (@haluk) May 16, 2024
Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk. ��������
Bu tarihi anlaşma derin bağlara sahip iki ülke... https://t.co/KUMnCSOn3M pic.twitter.com/N2EQZMC68Z
Bugün başardık!— Haluk Bayraktar (@haluk) May 25, 2021
Türkiye ve Polonya arasında savunma alanındaki işbirliği çok eski yıllara kadar uzanıyor. İki ülkenin geçmişten gelen derin bağları var. pic.twitter.com/9PugPH4w6b