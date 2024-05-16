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Savunma

Baykar'dan tarihi anlaşma! Türk SİHA'ları Avrupa semalarında

Baykar tarafından üretilen BayraktarTB2 SİHA'lar'ın Polonya'ya ihracatı başarıyla tamamlandı. Konu hakkında açıklama yapan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk.' ifadelerini kullandı.

16 Mayıs 2024 Perşembe 21:19 - Güncelleme:
Baykar'dan tarihi anlaşma! Türk SİHA'ları Avrupa semalarında
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Dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği SİHA'lar uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor.

TARİHİ ANLAŞMADA SON TESLİMAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA'ların ihracatı başarıyla tamamlandı. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Polonya'ya son teslimatın gerçekleştirildiğini duyurdu.

"TARİHE GEÇEN ANLAŞMA..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı;

Bugün BayraktarTB2 SİHA'larımızın son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirdik.

Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk.

DÜNYA SAHNESİNDE SERGİLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Bu tarihi anlaşma derin bağlara sahip iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve teknoloji ortaklığını pekiştiriyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz.

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