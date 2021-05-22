22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:27 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:27

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin 4 filo yani 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'SI satın alacağını ve ilk teslimatın 2022'de yapılacağını açıkladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'den SİHA alacaklarını resmen duyurdu.

SİHA'lar, anti-tank (ROKETSAN/MAM-L) mühimmatlarıyla beraber teslim alınacak.

İmzaların, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında atılması bekleniyor.

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tanksavar füzelerine sahip olacak 4 filo, yani 24 İHA satın almak için bir sözleşme imzaladık. İlk insansız hava araçları 2022'de Polonya'ya gelecek. "

NATO ÜLKESİNE İLK SİHA İHRACATI

Bu tedarikle birlikte Türkiye, bir NATO ülkesine ilk defa SİHA ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

HEYECANLANDIRAN BAYRAKTAR TB2 PAYLAŞIMI

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İyi haberler yakında geliyor... Beklemede kalın" diyerek Bayraktar TB2'nin fotoğrafını paylaşmıştı.

'RUSYA'NIN PANTSİRLERİNİ YENDİLER'

Defence24, Blaszczak'ın açıklamasını, 'Bayraktar TB2 başarısını kanıtlamış bir platform, modern Rus Pantsirlerini yendiler' şeklinde okuyucularına aktardı.

Defence24'e göre, Türk Bayraktar TB2'lerin 2020 Karabağ savaşı ve daha önce Libya'da sergilediği başarı göz önüne alındığında, bu sistemlerin alımı şaşırtıcı olmayacak.

BAKAN VARANK, 'YAKINDA AVRUPA SEMALARINDA GÖREBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, 'İnsansız Hava Araçlarında yakaladığımız başarılar sayesinde şua anda bir çok ülkeden bu araçlarımıza talepler var. İHA'larımızın, SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var. Yakın zamanda söylemiştim, Avrupa'nın semalarında İHA'larımızı, SİHA'larımızı görebileceğiz demiştim. Ben bu hedefimize de inşallah çok kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyorum" demişti.

Savunma Bakanı Blaszczak, 'İyi haberler geliyor' notuyla Bayraktar TB2'yi paylaşmıştı! 'Rus Pantsirlerini yendiler'

Bakan Blaszczak'tan heyecanlandıran Türk SİHA'sı paylaşımı

"Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak"