star.com.tr 16 Mart 2021 Salı 18:14 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 18:14

Belarus Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile askeri ve teknik işbirliği kapsamında Rus yapımı 9M120 Ataka tanksavar füzelerinin ilk partisini teslim aldı.

Belarus Savunma Bakanlığı, "Ataka füzelerinin ilk partisi Rusya ile askeri-teknik işbirliği çerçevesinde teslim edildi." açıklamasında bulundu. Belarus'un daha önce 2020-2021'de Ataka tanksavar füzelerini tedarik etmeyi planladığını bildirilmişti.

Rusya silah ihraç şirketi Rosoboronexport CEO'su Alexander Mikheev, Mayıs 2019'da Belarus ile savunma sanayii ihracatının başarılı bir şekilde gelişmekte olduğunu ve 2001'den beri bir milyar doları aştığını belirtmişti.

Sovyetler Birliği döneminde 90'lı yılların başlarında geliştirilen tanksavar füze sistemi, 1.83 metre uzunluğa ve 42.5 kilogram ağırlığa sahiptir. Ataka füze sistemi helikopterlerin yanı sıra deniz taşıtlarına ve zırhlı araçlara monte edilebilmektedir.

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