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Savunma

Beş ülke Su-57 almak istiyor

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, beş ülkenin beşinci nesil Su-57 avcı uçağı satın almak istediğini açıkladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 08:20 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 08:20
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Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Aleksandr Miheyev, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sputnik'in haberine göre, gazetecilerin Su-57'ye yönelik ilgi olup olmadığı soruları karşısında Miheyev, "Elbette birkaç ülkeyle görüşmeler yapıyoruz. Talepler var. Güneydoğu Asya ilgi gösteriyor. 4-5 ülke Su-57'yle ilgileniyor" cevabını verdi.

Beşinci nesil bir savaş uçağı olan Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor. Su-57 uçakları, diğer ülkelerde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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