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Savunma

Beşinci nesil savaş uçağında bir hayal gerçek oldu

İnsanlı uçaklara eşlik eden insansız temelli platformlar görev ve kullanım konseptlerine bir adım daha yaklaşıldı. 2019 yılında gerçekleştirilen bir dizi test kapsamında, iki insansız platformun kontrol ve idaresi bir diğer uçaktan sağlandı.

05.02.2020  16:05 - Güncelleme: 05.02.2020  16:05

Amerikan Donanması ve Boeing'in işbirliği içinde yürüttüğü faaliyetler kapsamında iki adet EA-18G Growler elektronik harp ve SEAD (Surpression of Enemy Air Defence / Düşman Hava Savunmasının Bastırılması) platformu, üçüncü bir EA-18G üzerinden kontrol edildi.

Eylül 2019'da başlayan ve dört tecrübe uçuşu gerçekleştirilen programda, 21 farklı görev icra edildi. Otonom kanat arkadaşı konsepti dâhilinde önemli bir aşama teşkil eden deneme uçuşları ile insanoğlu, beşinci nesil uçaklara eşlik eden insansız platformlar konseptine bir adım daha yaklaştı.

Boeing İnsanlı-İnsansız Ekipleştirme Programı sorumlusu Tom Brandt, faaliyetler hakkında, "Bu gösterim ve toplanan verilerin analizi, Boeing ve Donanma'ya gelecekteki teknolojilere ne tür yatırım yapılacağı hususunda karar verme fırsatı veriyor. Spektrum genelinde ve diğer hizmetlerde geliştirilmekte olan diğer Amerikan Donanması insansız sistemleriyle sinerji sağlanabilir." sözlerini kullandı.

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