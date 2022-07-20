Beşinci nesilleri yığıyorlar! F-35 artacak ve F-22 Raptorlar de gelecek

Haziran ayındaki bir NATO zirvesinde Başkan Joe Biden , yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği yanıtın bir parçası olarak ABD'nin Birleşik Krallık'a yerleştirdiği F-35 filosunu işaret etti.



Ancak, Avrupa'daki ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni komutanı, her ikisi de Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü Lakenheath'te konuşlanacak iki F-35 filosu tamamlanınca, ABD'nin Avrupa'daki kalıcı F-35 savaş uçağı filosunu daha da genişletmek için acil bir planı olmadığını söyledi.

Aynı zamanda, General James B. Hecker, Royal International Air Tattoo fuarında Air Force Magazine ile yaptığı özel bir röportajda, Avrupa kıtasındaki Amerikan beşinci nesil savaş uçaklarının sayısının artacağını söyledi.

Hecker, "Şu anda elimizde, sanırım[Laknheath'te]11 uçak var. Yani sadece bir F-35 filosunu tamamlıyoruz. 2024 yılına kadar orada toplam 52 uçak ve 2 F-35 filosuna sahip olacağız. İki F-15E Strike Eagles filosu da kalacak. Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'da sahip olacağımız F-35'lerin sınırı bu." dedi.

Hecker, Lakenheath'teki savaş uçaklarına ek olarak, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-35'lerden yardım almaya devam edeceklerini belirterek şöyle dedi:

"Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde bazı F-35'ler var. Vermont'ta da var. Şu anda 12 F-35'e sahip. Böylece, filo kurmamız gerekirse onları oldukça hızlı bir şekilde buraya getirebiliriz."

F-35 VE F-22 GELEBİLİR

Bir ay gibi kısa bir süre içinde Avrupa'ya F-22 Raptor savaş uçaklarını getireceklerini belirten Hecker, "F-22 savaş uçakları burada dört ya da beş ay kalacaklar. Yani sonunda Lakenheath'te iki kalıcı filoya ek olarak beşinci nesil savaş uçakaları oldukça fazla olacak." dedi.

Hecker, Pentagon'un Avrupa'daki ABD varlığını desteklemek için, rotasyonel güçlere güvenme stratejisinin bir parçası olarak, fazladan savaş uçaklarını dışarı gönderme yaklaşımının yaklaşık bir yıl sürdüreceğini söyledi.

AVRUPA'DAKİ F-35 SAYISI ARTIYOR

Ancak, kalıcı olarak konuşlanmış ABD F-35'lerinin sayısı iki filoya yayılmış 52 uçak olarak planlansa da, Avrupa'daki toplam F-35 sayısının, ortak ülkelerin her geçen gün F-35 satın alacağını duyurmasıyla, kıtadaki bu sayı önemli ölçüde artacak.

Son aylarda Almanya, Yunanistan, Finlandiya ve İsviçre, İngiltere, Belçika, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç ve Polonya gibi ülkeler F-35 satın alma planlarını duyurdu.

2021'de ABD Avrupa Komutanlığı eski başkanı ve NATO Avrupa Müttefik Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters, 2030 yılına kadar Avrupa'da 450 F-35 savaş uçağının olabileceğini söyledi.

Star Gazetesi