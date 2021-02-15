star.com.tr 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:27

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şili'ye 85 milyon değerindeki 16 adede kadar SM-2 Blok IIIA Füzelerinin destek ekipmanı ile birlikte satışını onaylandı.

Potansiyel satışın aynı zamanda; orta seviye bakım tesisi, yedek parçalar, personel eğitimi, eğitim ekipmanı, yayınlar, teknik veriler, ABD hükümeti ve yüklenici teknik yardımı, mühimmat işleme ekipmanı, program desteği ve diğer ilgili lojistik destekleri de kapsadığı bildirildi.

Söz konusu hava savunma silahlarının, yakın zamanda Şili Donanması'na devredilen iki eski Adelaide sınıfı fırkateynde kullanılması planlanıyor. Anlaşma kapsamında ana yüklenicinin Raytheon Missiles and Defense, Tucson ve Arizona olacağı aktarıldı.

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