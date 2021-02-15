İSTANBUL 2°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2021 Pazartesi / 4 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9644
  • EURO
    8,4527
  • ALTIN
    407.082
  • BIST100
    1562.49
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Biden yönetiminden Şili'ye SM-2 Blok IIIA satışı
Savunma

Biden yönetiminden Şili'ye SM-2 Blok IIIA satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şili'ye 85 milyon dolarlık SM-2 Blok IIIA Füzeleri ve ilgili teçhizatın satışını onayladı.

star.com.tr15 Şubat 2021 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:27
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şili'ye 85 milyon değerindeki 16 adede kadar SM-2 Blok IIIA Füzelerinin destek ekipmanı ile birlikte satışını onaylandı.

Potansiyel satışın aynı zamanda; orta seviye bakım tesisi, yedek parçalar, personel eğitimi, eğitim ekipmanı, yayınlar, teknik veriler, ABD hükümeti ve yüklenici teknik yardımı, mühimmat işleme ekipmanı, program desteği ve diğer ilgili lojistik destekleri de kapsadığı bildirildi.

Söz konusu hava savunma silahlarının, yakın zamanda Şili Donanması'na devredilen iki eski Adelaide sınıfı fırkateynde kullanılması planlanıyor. Anlaşma kapsamında ana yüklenicinin Raytheon Missiles and Defense, Tucson ve Arizona olacağı aktarıldı.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.