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Savunma

Müjdeyi Selçuk Bayraktar paylaştı: Bir başarı daha sağlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 14. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını bildirdi.

26 Aralık 2023 Salı 21:56 - Güncelleme:
Müjdeyi Selçuk Bayraktar paylaştı: Bir başarı daha sağlandı
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Bayraktar TB3 14. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. 9 saat havada kalan Bayraktar TB3, sistem performans testini de geçti. Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

TEKNOFEST'TE SERGİLENDİ

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'lere de katıldı.

İLK UÇUŞ 2024'TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

33 ÜLKEYE İHRACAT

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA için 32 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 8 ülke ile olmak üzere toplam 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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