Bir ilk gerçekleşecek! 2 anlaşma ABD'de ses getirdi: Türkiye'nin önü açılıyor

Küresel ölçekte oldukça rağbet gören Türk savunma sanayisi, teknolojik başarısının yanı sıra ticari başarısı da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birçok ülke Türk savunma teknolojisini tercih ederken uluslararası köklü kuruluşlar da Türkiye'nin geliştirdiği ürünleri almaya başladı. Bölgesinde önemli bir aktör haline gelen Türkiye geliştirdiği gemi ve jetlerle de gözleri üzerine çekmeyi başardı.

SAVUNMANIN İKİ DEVİNDEN TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK GİRİŞİMİ ABD GÜNDEM OLDU

Yerli üretim savunma sistemleri, insansız hava araçları (SİHA), zırhlı araçlar, füze sistemleri ve hava savunma sistemleri gibi birçok alanda yaptığı ihracatla dikkat çeken Türkiye, savunma sanayisindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeyi sürdürüyor. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarında önemli anlaşmalar imzalayan Türkiye, aynı zamanda NATO ve Avrupa ülkelerine de savunma ürünleri ihraç ediyor. Savunma ihracatındaki artış, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltırken, stratejik ilişkilerini güçlendiren bir araç haline geliyor. Savunma sanayisi, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra, uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olmasını da destekliyor.

ABD BASININDA TÜRKİYE'NİN HAMLESİNE YAKIN MARKAJ

Uluslararası pazarda rağbet gören Türkiye'nin yeni teknolojileri ABD merkezli Al-Monitor'un da dikkatini çekti. ABD basını Al-Monitor, Türkiye'nin NATO müttefiklerine sattığı gemi ve jetleri konu alan bir analiz yayımladı. Analizde son dönemde Türkiye'nin İspanya ve Portekiz ile yaptığı savunma sanayisi anlaşmalarına değinildi.

Avrupa'ya ihraç edilen Bayraktar TB2'lere atıfta bulunan ABD basını haberinde, "Türkiye'nin insansız hava araçlarının ardından, İspanya ve Portekiz ile imzalanan anlaşmaların ardından Türk jetleri ve askeri gemileri de Avrupa arenasında boy gösterecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İspanya ve Portekiz ile yaptığı bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde daha fazla Türk savunma sanayi ürününün satışının önünü açacağını ima eden Al-Monitor, Türkiye'nin NATO müttefikleri ve AB üyeleri İspanya ve Portekiz'e önemli ihracatlar sağlayarak büyük ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekti.

TÜRK SAVUNMA DEVLERİNDEN ÜSTÜN BAŞARI

Türkiye'nin ihracat başarısına katkıda bulunan İspanya ve Portekiz'e satılan ürünleri Savunma Teknolojileri Mühendislik Şirketi'nin (STM) gerçekleştirdiğine değinilen haberde, Portekiz Donanması ile iki ikmal gemisi inşa etmek için bir sözleşme imzalandığı aktırıldı.

Öte yandan Türkiye'nin İspanya ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan ABD basını, Türkiye ile İspanya'nın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen 24 adet HÜRJET eğitim uçağının satışı için bir anlaşma sağladığını yazdı.

Haberinde uzman görüşlerine yer veren Al-Monitor'daki makalede son olarak, Türkiye'nin NATO ve AB üyelerine ilk kez askeri gemi ve jet uçağı sattığının altı çizildi. Türkiye, NATO müttefikleri ve dünyanın onlarca ülkesine ünlü insansız savaş uçaklarını satarken, HÜRJET, AB semalarına çıkacak ilk Türk jeti olacak.

Haber Merkezi

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