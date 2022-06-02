İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2022 Perşembe / 3 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4563
  • EURO
    17,6608
  • ALTIN
    979.012
  • BIST100
    2568.76
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bir ülke daha Bayraktar TB2 alımı için ilk imzayı attı
Savunma

Bir ülke daha Bayraktar TB2 alımı için ilk imzayı attı

Litvanya Bayraktar TB2 SİHA alımı için masada... Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüştü.

Akşam Gazetesi2 Haziran 2022 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska dün Ankara'ya gelerek Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalanarak Litvanya'nın Bayraktar TB2 alımının önü açıldı. Semeska bugün de Baykar tesislerini ziyaret ederek İHA'ları inceleyecek.

ORDUMUZ İÇİN DE BAKIYORUZ

Litvayna, Ukrayna'ya bağışlamak üzere Bayraktar almak için kampanya başlatmış, gerekli olan 5 milyon dolar, Litvanyalılar tarafından birkaç gün içinde toplanmıştı. Semeska görüşmelerde sadece Bayraktar'ın halk tarafından toplanan para karşılığında satın alınmasını değil, Litvanya ordusu için de alım düşündüklerini açıkladı.

  • Bayraktar TB2
  • SİHA
  • Litvayna

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.