Bir ülke daha Bayraktar TB2 alımı için ilk imzayı attı

Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska dün Ankara'ya gelerek Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalanarak Litvanya'nın Bayraktar TB2 alımının önü açıldı. Semeska bugün de Baykar tesislerini ziyaret ederek İHA'ları inceleyecek.

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Litvayna, Ukrayna'ya bağışlamak üzere Bayraktar almak için kampanya başlatmış, gerekli olan 5 milyon dolar, Litvanyalılar tarafından birkaç gün içinde toplanmıştı. Semeska görüşmelerde sadece Bayraktar'ın halk tarafından toplanan para karşılığında satın alınmasını değil, Litvanya ordusu için de alım düşündüklerini açıkladı.