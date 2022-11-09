Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyaladı

BAE ve ABD'den sonra Çinli teknoloji şirketi de Bayraktar TB2'yi kopyaladı. CETC'nin üretmeyi planladığı İHA'nın maket görüntüsünün Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkati çekti.

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 ABD'den sonra Çin'in de radarına girdi.

Çin savunma sanayinin önemli firmalarından olan CETC, üretmeyi planladığı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) maketi görücüye çıktı. Maketin Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

51 milyar dolar varlığa sahip olan firma, Zhuhai Airshow 2022'de Bayraktar TB2'ye çok benzeyen bir modelini sergiliyor.

Rüştünü dünyaya kanıtlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar, ABD'nin ordusunun radarına girmişti. Amerikan Ordusu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için anlaşma imzalamıştı.

Geçtiğimiz yıl ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow'da görülen Reach-S modeli SİHA'nın Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkatlerden kaçmamıştı.