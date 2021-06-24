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  • Bir ülkeden daha S-400 kararı! Rusya'dan açıklama geldi
Savunma

Bir ülkeden daha S-400 kararı! Rusya'dan açıklama geldi

Rusya Federal Askeri Teknik İş Birliği Servisi Direktör Yardımcısı Andrey Boytsov, Rusya'nın Belarus'a S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri tedarik etme konusunu en kısa sürede değerlendireceklerini bildirdi.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:30
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Boytsov, Minsk'te düzenlenen MILEX-2021 silah fuarında yaptığı konuşmada, askeri ve teknik iş birliği konusunda Belaruslu yetkililer ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Boytsov, "Belarus'tan S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri ile ilgili başvurunun alınması üzerine tedarik konusu en kısa sürede değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Belarus Savunma Bakanlığı, ocak ayında, ordunun S-400 ve Pantsir-S1 sistemleri ile donatılması konusunda sözleşme üzerinde çalışıldığını bildirmişti.

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