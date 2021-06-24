Bir ülkeden daha S-400 kararı! Rusya'dan açıklama geldi

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:30

Boytsov, Minsk'te düzenlenen MILEX-2021 silah fuarında yaptığı konuşmada, askeri ve teknik iş birliği konusunda Belaruslu yetkililer ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Boytsov, "Belarus'tan S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri ile ilgili başvurunun alınması üzerine tedarik konusu en kısa sürede değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Belarus Savunma Bakanlığı, ocak ayında, ordunun S-400 ve Pantsir-S1 sistemleri ile donatılması konusunda sözleşme üzerinde çalışıldığını bildirmişti.