Bir ülkeye daha S-400 tehdidi: Türkiye'yi bırakmadılar, bizi de bırakmayacaklar

star.com.tr 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:11 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:12

ABD, sadece düşmanlarına değil, müttefiklerine de yaptırımlar yoluyla şantaj yapıyor.

Rus yapımı silah satın alan Çin ve Türkiye gibi ülkelere, 'Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA)' mevzuatını uygulayan ABD'nin hedefinde bu kez de Hindistan var.

Pentagon daha önce, Yeni Delhi'yi Amerikan yaptırımlarından kaçınmak için, Rusya'dan S-400 silahları satın almaktan vazgeçmeye çağırdı.



Hindistan'da eski bakan ve kıdemli parlamenter olan Subramanian Swamy, S-400 hava füze savunma sisteminin ilk partisinin Kasım ayında teslim edilmesinin beklendiğini belirterek, 'ABD Hindistan'a kesinlikle CAATSA yaptırımı uygulayacak.' iddiasında bulundu.

'TÜRKİYE'Yİ BIRAKMADILAR, BİZİ DE BIRAKMAYACAKLAR'

"Hint-ABD İlişkileri: Son Gelişmeler" konulu bir münazaraya katılan Swamy, Amerikan düzenini bilen birinden bilgi aldığını belirterek, 'Hindistan'ın yaptırım belgelerinin hazırlanıp Dışişleri Bakanlığı'nda tutulduğunu söylediler. S-400 geldikten hemen sonra açıklanacak. Türkiye'yi bırakmadılar, bizi de bırakmayacaklar. Bana söylenen bu.' açıklamasında bulundu.

ABD ve Hindistan, Başbakan Narendra Modi, ABD'ye yaptığı üç günlük ziyaret sırasında 5.43 milyar dolarlık S-400 anlaşması konusunda ağzını sıkı tuttu. Modi, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sert Vardhan Shringla, iki liderin savunma ilişkisini, özellikle de iki tarafın savunma ilişkilerine yeni bir ivme kazandırabilecek pratik yeni projelere bakma seçeneğini tartıştığını söyledi.

Shringla, "Dört temel anlaşmayı operasyonel hale getirmek için çalışıyoruz. Savunma Politikası grubu kısa süre içinde Washington'da Savunma Bakanları düzeyinde bir araya gelecek. ABD'yi ziyaret eden Savunma bakanlığı personelimiz de var." dedi.

Bu yılın mart ayında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hindistanlı liderleri, ülke yaptırım riskini önlemek istiyorsa, S-400'ler de dahil olmak üzere Rus savunma teçhizatı satın almaktan kaçınmaya çağırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN: BUNA BİZ KARAR VERİRİZ

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta CBS'ye röportaj veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Face the Nation" moderatörü Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta Salı günü New York'taki BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında yapılan röportajda, Türkiye'nin S-400 satın alması ve ABD'nin tepkilerine ilişkin bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Her şeyden önce şuanda da, aracılığınızla şunu söyleyeyim: Biz F-35 uçaklarını aldık. 1.4 milyar dolar ödeme yaptık. Fakat ödemesini yaptığımız uçaklarımızı ABD bize teslim etmedi. Amerika'dan Patriot istedik, aynı şekilde bize Patriot verilmedi. Trump döneminde de bunları görüşüp konuştuğumuzda, dünya basının önünde 'F-35'ler için 1,4 milyar dolar ödemeye yapan Türkiye'ye niçin F-35 vermiyoruz?' dedi. Benim şu anda bu 5 tane uçağım niye verilmiyor? Bu parayı ben ödedim, ödediğim para ortadayken nasıl teslim edilmez?'

HİNDİSTAN'DAN BENZER AÇIKLAMA

'Buna kimse müdahale edemez, Türkiye karar verir'! ABD basını: Erdoğan ABD'ye meydan okudu Türkiye kendi güvenliğini kendisi temin edemezse, acaba birilerinin eline, avucuna mı bakacak? Sen bana Patriot vermeyeceksin, hangi ülkeden hangi savunma sistemini aldığıma müdahale edeceksin... Böyle bir şey olamaz. Kimse hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza karar veremez. Bunun kararını verecek olan biziz'

Geçen ay, Hindistan'ın Rusya Büyükelçisi DB Venkatesh Varma, Yeni Delhi'nin sözleşmeyi belirli savunma ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak imzaladığını ve bu anlaşmayı uygulayacağını yineledi.

Ekim 2018'de Hindistan, ABD'nin itirazlarına rağmen Rusya ile beş S-400 Triumf sistemi için 5.43 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

ABD, Rusya'dan ilk S-400 partisinin teslimatını takiben Aralık 2020'de Türkiye'ye yaptırım uyguladı. ABD, S-400'lerin F-35 savaş uçaklarını ve NATO'nun daha geniş savunma sistemlerini tehdit ettiğini iddia ediyor.

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