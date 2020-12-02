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Savunma

Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne 3 adet F-35B

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF), filosuna 3 adet daha F-35B tipi savaş uçağının katıldığı bildirildi.

star.com.tr02 Aralık 2020 Çarşamba 00:08 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 00:08
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Gerçekleştirilen son teslimatlarla birlikte İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri filosundaki F-35B sayısının 21’e yükseldiği bildirildi.

Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 27 Kasım’da Forth Wort’daki tesislerden ayrılan F-35B tipi savaş uçaklarının Norfolk’ta yer alan RAF Marham Üssü’ne iniş yaptığı duyuruldu.

F-35B’lerin kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilme özelliği varken, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri bu uçakları HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde kullanmayı hedefliyor.

star.com.tr

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