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Savunma

Birleşik Krallık tasarlayacak: Ukrayna için yeni hücumbotlar yolda

Birleşik Krallık, daha önce imzalanmış bir mutabakat kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için yeni hücumbotlar tasarlayacak.

star.com.tr09 Mart 2021 Salı 18:54 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 18:54
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İngiltere'nin Kiev Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Tim Woods, yeni hücumbotların Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin yeniden teçhizat sağlamasına ilişkin daha önce imzalanmış bir mutabakat kapsamında Birleşik Krallık'ta tasarlanacağını bildirdi. İlk hücumbot inşasına 2022'nin ilk aylarında başlanacağı planlanıyor.

Woods, "Bu füze tekneleri Ukrayna için özel olarak tasarlandı, bu nedenle orijinal olacaklar ve yaklaşık 50 ila 65 metre uzunluğa sahip olacaklar ve bu da 40 knot hız sağlayacak. Üzerlerine topçu sistemleri ve füzeler kurulması planlanıyor. Diğer şeylerin yanı sıra bu, ne tür füzelere ihtiyaç duyulduğuna da bağlıdır. Ve bunlar kısa veya uzun menzilli füzeler olabilir. İngiliz şirketlerinin şu anda üzerinde düşündükleri konu bu. Ancak bunlar, İngiliz endüstrisi tarafından Ukrayna için özel olarak tasarlanmış yeni bir sınıfın füzeleri olacak." ifadelerini kullandı.

İlk dört hücumbotun İngiltere'de üretileceği, aynı zamanda Ukraynalı gemi yapımcılarının süreci gözlemleyebileceği, öğrenebileceği ve konu hakkında eğitim alabileceği belirtildi.

star.com.tr

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