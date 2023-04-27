Birleşik Krallık'la güçler birleştirildi! Türkiye, kritik bir alanda daha söz sahibi olmaya hazırlanıyor

Türk savunma sanayii şirketi CANiK, Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems firmasını satın aldı. Yüksek adetlerde hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'de üretilecek olan toplar, uzaktan komutalı silah sistemleri üzerinde başta Türkiye ve Birleşik Krallık olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin kara, hava ve deniz platformlarının hizmetine sunulacak.

Türkiye, dünyada kullanımı yaygınlaşan ve kritik önem kazanan orta kalibre top üretiminde söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK'in stratejik çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems firmasının satın alma süreci, Aralık 2022 tarihinde Birleşik Krallık'ın onayı ile tamamlandı. Böylece CANiK'in son teknolojileri kullanan yüksek üretim kapasitesi ve AEI Systems'ın 60 yıllık orta kalibre silahlardaki bilgi birikimi bir araya gelmiş oldu. Bu sinerji ile yüksek adetlerde hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'de üretilecek olan toplar, uzaktan komutalı silah sistemleri üzerinde başta Türkiye ve Birleşik Krallık olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin kara, hava ve deniz platformları üreticilerinin hizmetine sunulacak.

AEI Systems'ın satın alımına yönelik, Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo resepsiyonun açılışında yaptığı konuşmada,"Samsun Yurt Savunma (SYS) ve CANiK'i Britanyalı AEI Systems şirketine yaptığı yatırımdan dolayı kutluyorum. Bu ortaklığın CANiK ve AEI Systems'a yeni ve mevcut pazarlarda birçok fırsat getireceğine eminim ve her iki şirkete de uzun süreli bir başarı ve dostluk diliyorum. Hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'nin birlikte daha fazlasını yapmaya, birbirlerini desteklemeye ve her iki ülke için de avantajlar sağlayacak fırsatlara açık olduğunu biliyorum" dedi.

"Türk savunma sanayisi koşmuyor depar atıyor"

Kenan Poleo, "Türk savunma sanayisinin ciddi anlamda büyümesi ve Birleşik Krallık ile Türkiye'nin ortaklığı çok önemli. Türkiye savunma sanayisinde koşmuyor adeta depar atıyor, çok hızlı ilerliyor. TCG Anadolu siha savaş gemisinden Kızılelma'ya kadar Türkiye'nin başarıları ve ilerlemesi dünyada görülüyor. Net vizyon, liderlik ve becerikli işler ortaya konuluyor. Türkiyenin savunma sanayi yaklaşımından Birleşik Krallık dahil birçok ülkenin öğrenmesi gereken çok şey var. Bu işbilirliği sürekliliğinin sağlanması açısında çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"100 milyon doların üzerinde ciro hedefleniyor"

CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, "Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte AEI Systems da şirket iştiraklerimiz arasında yerini aldı. AEI Systems, orta kalibre silahlarda bir marka olmayı sürdürecek. AEI Systems'ın Birleşik Krallık'taki tesislerinde geliştirme, üretim ve montaj faaliyetleri artarak devam edecek. Üretim faaliyetleri ise özellikle 'Made in UK' ibaresinin kullanılmasını sağlayacak ölçüde, AEI Systems ve Birleşik Krallık'taki ekosistem bünyesinde gerçekleştirilecek. 5 sene sonunda orta kalibre top satış cirosunun yıllık 100 milyon doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz. AEI Systems operasyonuna şirket iştiraklerimizden UNIROBOTICS de destek verecek. UNIROBOTICS orta kalibre topların ihtiyacı olan yüksek teknoloji, yenilikçi ve rekabetçi silah kulesi entegrasyonu çözümleri sunmaktadır. Bu çözümlerin ilk meyvesi ise UNIROBOTICS'in, 30x113 mm topla donatılan TRAKON 30 kulesidir. 30x113mm top; çok çeşitli mühimmatı atma özelliği ve düşük geri tepmesi sayesinde 4x4 kara araçları ve ufak botlar dahil tüm platformlara ister uzaktan kumandalı ister operatör kumandalı mesnetler ile entegre edilebilmektedir. 30x113mm topların kara ve deniz araçlarında kullanımı son yıllarda giderek artsa da bu silahlar uzun süredir döner ve sabit kanatlı hava araçlarının temel silahını teşkil etmekte olup özellikle yüksek infilaklı mühimmat atma kabiliyeti ile önemli bir güç çarpanı haline gelmektedir" dedi.

Türkiye'deki projeler için de entegre ediliyor

C. Utku Aral, Türkiye ve dünyadaki savunma ve havacılık sanayisinin üzerinde çalıştığı ve 30x113 mm topun kullanım alanlarını ve projelerini şöyle sıraladı: "4x4 taktik araçlarda Nurol Makina'nın EJDER YALÇIN aracına TRAKON 30 kulesi entegre edildi. İnsansız kara araçları alanında HAVELSAN'ın KAPGAN aracına TRAKON 30 kulesi entegrasyonu da devam eden projeler arasında yer alıyor. Buna ilave olarak tüm 6x6 ve 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlar üzerinde kolaylıkla entegre edilebiliyor. Ana muharebe tanklarında ise Birleşik Devletler'de ABRAHAM-X, Avrupa'da E-MBT ile ilk örnekleri görülen yeni nesil tank konseptinde tankın yakın mesafe koruma silahı olarak 12,7 mm ağır makinalı tüfek yerine 30x113 mm topun tercih edilmesi silahın günümüz muharebe şartlarında platforma kazandırdığı yeteneklerin önemini ortaya koyuyor. Hava araçlarına geldiğimizde ise halihazırda AIRBUS üretimi TIGER ve BOEING üretimi APACHE saldırı helikopterinde, Fransız DASSAULT üretimi 4/4+ yeni nesil savaş uçaklarında aktif olarak 30x113 mm toplar kullanılıyor. TUSAŞ'ın ağır sınıf Taarruz Helikopteri ATAK 2 ve Baykar'ın Kızılelma İnsansız Hava Aracı için de yine entegrasyon görüşmelerine başlandı. Hava araçlarında olduğu gibi yine insanlı ve insansız su üstü platform üreticileri ile 30x113mm silah sistemlerinin entegrasyonu için konsept çalışmalarına başlandı."

İhracat faaliyetleri yeni bir ivme kazanacak

AEI Systems ile birlikte ihracat alanında da yeni bir ivme yakalayacaklarını belirten C. Utku Aral, şunları söyledi: "30x113 mm topun, Türkiye ve Birleşik Krallık için de çok kritik bir ürün olduğu düşüncesindeyiz. Topun ve UNIROBOTICS'in TRAKON 30 kulesi entegrasyonunun tamamlanması sonrası halihazırda çalışmakta olduğumuz bütün büyük platform üreticileri ile bu alanda iş birliğine başlayacağız. AEI Systems'ın satın alımı ile birlikte önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayan yatırım planlamamızın tamamını gerçekleştirdik. Bundan sonra şirket satın almak için değil, ürün geliştirmek ve üretmek için yatırımlar yapacağız."