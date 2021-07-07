Bizi zora sokacaklarını sanıyorlardı... ABD vermedi, Türkiye kendi yaptı

7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:18 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:18

ABD'nin yaptırımlarının ardından yerli üretimlerine hız veren Türk savunma sanayinin başarıları göz doldurmaya devam ediyor. Türkiye'nin yerli dikey atış sistemi ABD'nin önde gelen savunma dergilerinden Defense News'te geniş yer buldu. Yazıda Milli Dikey Atış Sistemi olarak ifade edilen (MDAS) sistemin öncelikle Türkiye'nin ilk yerli fırkateyni TCG İstanbul'a yerleştirileceği bilgisine yer verildi. Dergi Türkiye'nin ilk VLS sisteminin (Dikey Lançer Sistem) tanıtılmasıyla birlikte merakla beklenen tüm soruların cevaplandırıldığını ifade etti.

EKSİĞİ YOK FAZLASI VAR

Akşam Gazetesi'nden Emre Öztürk'ün haberine göre, MDAS öncesi Türkiye'nin Lockheed tarafından üretilen Amerikan malı MK 41 VLS sistemini yerleştirmek için planlama yaptığını ancak ABD'nin Türkiye yaptırımları ile bunun imkansız hale geldiği ifade edilen haberde Türkiye'nin bu sistemin üretimi için Roketsan'ı görevlendirdiği bilgisi yer aldı. Habere göre MDAS'in özellikleri MK 41'e oldukça benziyor. MDAS, 8 metrelik uzunluğuyla MK 41'den 30 cm daha uzun. Sistemin yerli füzelerin fırlatılmasına el verecek şekilde dizayn edildi ve bu füzeler arasında HİSAR karadan havaya füze sistemi ve ATMACA anti gemi füzeleri de var. MDAS varyantlarının da uzun menzilli hava savunma sistemi Siper, Hisar-U ve Gezgin'i de fırlatabilme kapasitesine sahip olması bekleniyor.