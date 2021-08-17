Blaszczak: Haluk Bayraktar ile konuştum, 2022'de ordumuza teslim edilecek

17 Ağustos 2021 Salı 12:29 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 12:29

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bayraktar TB2 SİHA'ları hakkında Haluk Bayraktar ile görüştüğünü dile getirdi. Bakan Błaszczak, paylaştığı mesajında, "Bugün Bayraktar TB2 İHA'larının satın alınmasına ilişkin sözleşmenin uygulanması hakkında sayın Haluk Bayraktar ile konuştum. Siparişimiz planlandığı gibi ilerliyor ve ilk insansız hava araçları 2022 gibi erken bir tarihte Polonya Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek" dedi.

BAYRAKTAR: TB2 SİHA'LARI 2022'DE POLONYA ENVANTERİNE GİRECEK

Bakan Błaszczak'ın mesajına cevap veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Polonya ile iş birliğimiz güçlü adımlarla ilerliyor. Sayın Mariusz Blaszczak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. BayraktarTB2 SİHA'larımız 2022'den itibaren Polonya Ordusu'nun envanterine girerek Avrupa semalarında görev yapmaya başlayacak" dedi.