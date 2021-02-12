Bölgede gözdağı! Üç hafta içinde üç füze testi

star.com.tr 12 Şubat 2021 Cuma 18:33 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 18:36

Pakistan, satıhtan satha seyir füzesi Babür'ün testini başarıyla tamamladı. NESCOM başkanı, testin "silah sisteminin sahada yetkin bir şekilde kullanıldığını ve belirlenen tüm eğitim parametrelerinin yerine getirildiğini" gösterdiğini belirtti.

20 Ocak'ta Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2.750 km menzile sahip Şahin-III satıhtan satha balistik füzesinin başarılı uçuş testi gerçekleştirildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetler Şubat ayının başlarında, yıllık eğitim tatbikatının bir parçası niteliğinde nükleer kapasiteli balistik füze Gaznevi'nin eğitim atışlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Pakistan, 450 kilometreye kadar olan kara ve deniz hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabilme yeteneğine sahip satıhtan satha seyir füzesi Babür ile birlikte son üç hafta içerisinde üç farklı füze testini başarıyla tamamlamış oldu.

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