İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2021 Cuma / 1 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0291
  • EURO
    8,518
  • ALTIN
    412.77
  • BIST100
    1538.44
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bölgede gözdağı! Üç hafta içinde üç füze testi
Savunma

Bölgede gözdağı! Üç hafta içinde üç füze testi

Pakistan, son üç hafta içerisinde üç farklı füzeyi test etti.

star.com.tr12 Şubat 2021 Cuma 18:33 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 18:36
ABONE OL

Pakistan, satıhtan satha seyir füzesi Babür'ün testini başarıyla tamamladı. NESCOM başkanı, testin "silah sisteminin sahada yetkin bir şekilde kullanıldığını ve belirlenen tüm eğitim parametrelerinin yerine getirildiğini" gösterdiğini belirtti.

20 Ocak'ta Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2.750 km menzile sahip Şahin-III satıhtan satha balistik füzesinin başarılı uçuş testi gerçekleştirildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetler Şubat ayının başlarında, yıllık eğitim tatbikatının bir parçası niteliğinde nükleer kapasiteli balistik füze Gaznevi'nin eğitim atışlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Pakistan, 450 kilometreye kadar olan kara ve deniz hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabilme yeteneğine sahip satıhtan satha seyir füzesi Babür ile birlikte son üç hafta içerisinde üç farklı füze testini başarıyla tamamlamış oldu.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.