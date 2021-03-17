Bölgede sular ısınırken, 'gemi katili' sözleşmesine imzalar atıldı

star.com.tr 17 Mart 2021 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:36

Lockheed Martin sözcüsü Joe Monaghen, program kapsamında 414 milyon dolarlık bir anlaşma ile 137 LRASM, destek ekipmanı, sistem mühendisliği, lojistik ve eğitim desteği alındığını söyledi.



LRASM, yaklaşık 300 deniz mili menzile sahiptir, karartmaya dayanıklıdır ve bir drone ya da gemi gibi başka bir kaynaktan gelen rehberliğe güvenmek yerine, kendi sensörleri ile hedefleri bulmak için tasarlandı. Ayrıca söz konusu füzelerin tespiti de zordur.

SÖZLEŞMEYİ 'PASİFİK GERİLİMİ' TETİKLEDİ

Basına yansıyan haberlere göre sözleşme, Çin'in sürekli genişleyen filosu ve Batı Pasifik'te Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin bir sonucu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), 2030 yılına kadar gemi sayısını 425 yükseltmesi bekleniyor. ABD Donanması ve PLA, şimdilerde denizdeki gemileri uzun mesafelerden bertaraf etme yeteneği arıyor.

Lockheed Martin, LRASM sözleşmesini duyurduğu basın açıklamasında, 'Sözleşme, LRASM'nin müşterilerimizin misyonları için artan önemi gösteriyor.' ifadelerine yer verdi.

Ocak ayında, Pentagon operasyonel test ve değerlendirme bölümü, Donanmanın füzenin en yeni özelliklerinin hızla test etmesi gerektiğini söyledi.

LRASM füzesinin ilk sürümündeki 'çoklu donanım ve yazılım arızalarına' değinilen raporda Donanmaya, 'Yeni LRASM 1.1 operasyonel olarak gerçekçi görev kabiliyetini göstermesini sağlamak için, gerçekçi savaş koşulları altında titiz bir test sürecine girmelidir.' çağrısında da bulunuldu.

Lockheed Martin, füzenin denizdeki çok sayıda geminin arasından birini hedef alarak yok etmek için, 'çok fonksiyonlu sensör paketine, silah veri bağlantısına ve gelişmiş dijital anti-karartma küresel Konumlandırma Sistemini' sahip olduğunu söylüyor.

Şirket, füzenin elektronik savaş ortamlarında istihbarat, gözetleme ve keşif platformlarına, ağ bağlantılarına ve GPS navigasyonuna olan bağımlılığı azalttığını ileri sürüyor.

Ayrıca LRASM'nin, taktik çatışmaları geniş menzillerden ayırt etme ve yürütme konusundaki gelişmiş yeteneği sayesinde, açık okyanusta askeri erişimin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.

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