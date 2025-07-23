İSTANBUL 36°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4559
  • EURO
    47,5146
  • ALTIN
    4446.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

BOYGA-B ve TUNGA, IDEF'te görücüye çıktı

STM, çoklu mühimmat taşıyabilen yeni İHA'sı BOYGA-B ile Akıllı Mühimmat Sistemi TUNGA'yı, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıttı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
BOYGA-B ve TUNGA, IDEF'te görücüye çıktı
ABONE OL

STM'den yapılan açıklamaya göre, mühimmat bırakma kabiliyetine sahip döner kanatlı İHA çözümü BOYGA-B ve bu sistemle entegre çalışabilen TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi ilk kez görücüye çıkarıldı.

Keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hassas mühimmat bırakma görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen BOYGA-B, iki adet 81 mm mühimmat sisteminin yanı sıra akıllı mühimmat taşıyabiliyor.

Bu sistemle birlikte tanıtılan, anti-personel görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen TUNGA ise görüntü işleme veya GNSS tabanlı güdüm kabiliyeti, modüler yapısı ve yaklaşma tapalı infilak özelliğiyle dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sahada başarıyla kanıtlanmış ve ihracat başarılarına imza atan STM Taktik İHA ailesini, sahanın gelişen ihtiyaçlarına uygun genişlettiklerini belirtti.

Milli mühendislik gücüyle, taktik sahaya yeni çözümler kazandırdıklarını kaydeden Güleryüz, şu ifadeleri kullandı:

"Mühimmat bırakan İHA'mız BOYGA'nın gelişmiş versiyonu olan BOYGA-B, tek bir platformla, farklı tipte mühimmatları taşıma ve bırakabilme kabiliyeti ile çeşitli tehditler karşısında sahada etkin bir çözüm olacak. TUNGA ise görüntü işleme kabiliyeti ile taktik İHA'lardan noktasal hassasiyetle hedefleri etki altına alabilecek. Her iki ürünümüz de saha testlerini başarıyla tamamlamış ve kullanıma hazırdır. BOYGA-B ve TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi, STM'nin İHA teknolojilerindeki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor. STM olarak, ordumuz ve dost-kardeş ülkelere yenilikçi ve milli çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Verilen bilgilere göre BOYGA-B, taktik alanda keşif-gözetleme, hedef angajmanı ve mühimmat bırakma görevlerini yerine getirmek üzere geliştirilmiş yüksek hassasiyetli bir taşıyıcı platformu olarak öne çıkıyor.

GNSS olmayan veya karıştırılmış ortamlarda görev icra edebilen BOYGA-B, 8 kg mühimmat taşıma kapasitesiyle birden fazla ve farklı mühimmat taşıyabiliyor. Salan mekanizması sayesinde hedef üzerine mühimmatları yüksek hassasiyetle bırakıyor.

TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi ise STM'nin anti-personel görevler için geliştirdiği süzülen güdümlü bir mühimmat. 1750 gr harp başlığına sahip TUNGA, EO/termal görüntüleme sistemleri ve görüntü işleme algoritmaları sayesinde yüksek hassasiyetle hedefe angaje olabiliyor.

Kendini imha seçenekleriyle de güvenli kullanım sağlayan TUNGA, STM'nin geliştirdiği BOYGA-B İHA'dan bırakılmasının yanı sıra farklı platformlara entegre edilebiliyor.

  • BOYGA B
  • TUNGA
  • IDEF

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.