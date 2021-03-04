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Savunma

BrahMos'un ilk ihracat adresi netleşti: İki ülke arasında füze anlaşması

Hindistan ile Filipinler arasında BrahMos süpersonik gemisavar füze sisteminin potansiyel tedarikine ilişkin çerçeve anlaşması imzalandı.

star.com.tr04 Mart 2021 Perşembe 19:46 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 19:46
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Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı, BrahMos süpersonik gemisavar füze sisteminin potansiyel tedarikine ilişkin, Hindistan ile Filipinler arasında çerçeve anlaşması imzalandığını bildirdi.

Yerel haber ajansları, Filipin Savunma Bakanı Delfin Lorenzana'nın, "BrahMos füzelerini alıyoruz" şeklinde açıklamada bulunduğunu aktardı.

Filipinler'in, Hindistan'dan savunma malzemeleri ve teçhizatları satın almasını içeren anlaşma için Savunma Bakanı Lorenzana, anlaşmanın iki ülke için savunma tedariki hususunda karşılıklı politikaları ve prosedürleri belirleyen bir rehber olacağını ifade etti.

Yaklaşık 400 km menzile sahip süpersonik seyir füzesi BrahMos, 2020'nin eylül ayında Hindistan tarafından başarıyla test edildi. Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

Bunun yanında Tayland, Endonezya ve Vietnam da dahil olmak üzere diğer birçok potansiyel alıcıyla süpersonik seyir füzesinin kara ve deniz tabanlı versiyonlarının satışı için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

star.com.tr

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