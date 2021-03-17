Brezilya Donanması'na ait denizaltısı sular altında kaldı

star.com.tr 17 Mart 2021 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 19:09

Brezilya Donanması, ekipman bakımını gerçekleştirmek için rutin bir manevra sırasında en yeni denizaltısı Riachuelo'nun pruva bölmesinin sular altında kaldığını bildirdi.

Donanma, Itaguaí kentindeki tersanede meydana gelen kaza hakkında, "Submarino, güvenlik koşullarını derhal yeniden sağladı ve etkilenen bölmeler temizlenmeye başladı." şeklinde açıklamada bulundu.

Mürettebatta herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

2018'de kabul test aşamasını gerçekleştirmek üzere denize indirilen Riachuelo denizaltısının 2021 yılı içerisinde operasyonel olması hedefleniyor.

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