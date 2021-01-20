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Savunma

Bu yıl içinde hazır olması bekleniyor: Çin'in üçüncü uçak gemisi yolda

Çin'in üçüncü uçak gemisi olması beklenen Type 003'ün inşasına 2021 yılında başlanılacağı ve 2025 yılında donanmaya teslim edileceği düşünülüyor.

star.com.tr20 Ocak 2021 Çarşamba 18:36 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:36
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Görüntülenen son fotoğraflara dayanılarak, Çin'in önceki ikisinden çok daha büyük deplasman ve elektromanyetik mancınıklarla donatılması beklenen üçüncü uçak gemisini inşa ettiği tahmin ediliyor.

Çin savunma endüstrisi dergisi Ordnance Industry Science Technology'de yayınlanan rapora göre, Type 003 uçak gemisinin bloklarının Şangay'da monte edildiği ve savaş gemisinin genel taslağının belirlenebilir olduğu belirtildi.

Çinli bir askeri uzman olan Song Zhongping, "2021, Type 003 uçak gemisi ve ayrıca H-20 bombardıman uçağı da dahil olmak üzere beklentilerle dolu bir yıl. Teknolojik gelişmemizin meyve verme zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Ordnance Industry Science Technology'deki haberde, Type 003'ün Çin'in ikinci uçak gemisi Shandong'dan daha büyük olduğu ve ABD'nin Kitty Hawk sınıfına benzer bir boyuta sahip olduğu belirtildi. 80 bin tonun üzerinde deplasmana sahip olması beklenen geminin yapımına 2021’de başlanılacağı ve 2025 yılında donanmaya teslim edileceği düşünülüyor.

star.com.tr

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