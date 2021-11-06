Büyük korku! ''Rus füzeleri 10 dakikada ülkeye ulaşır''

Sputnik 6 Kasım 2021 Cumartesi 08:30 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 08:31

Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Batı-2021'nin, Avrupa'nın olası savaşa hazır olmadığını gösterdiğini belirten Jyllands-Posten gazetesi, Rus füzelerinin 10 dakikada Danimarka'ya ulaşma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, Gazetede Per Nyholm imzalı yazıda, Rusya'nın saldırması durumunda, ilk başta Danimarka ve Polonya'nın risk altında olacağı kaydedildi. Söz konusunun, Litvanya ve Polonya arasındaki 100 kilometrelik Suwalki Koridoru olduğu belirtilirken bu küçük sınır parçasının Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ni Belarus'la birleşme potansiyelini taşıdığı, Rusya ordusunun güçlü tarafı olan tank ve piyade birliklerinin bu açık ve düz alanda rahat biçimde hareket edebileceği kaydedildi.

Danimarkalı gazeteci, "Son hesaplamalar, Rusya'nın Polonya'ya saldırması durumunda, saldırının beşinci gününde Varşova'nın düşeceğini gösteriyor. Bu, şok bir değerlendirme ve Kopenhag bunu biliyor. Rus füzeleri Bornholm'a on dakikada, Kopenhag'a yarım saatte ulaşabilir" diye ekledi.