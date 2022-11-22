CANLI SSB Başkanı İsmail Demir, 24 TV'ye özel açıklama: Her türlü mühimmatı üretebilecek durumdayız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek ile Yüz Yüze programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşmalarından satır başları;

Pençe Kılıç Harekatı'nda kullanılan mühimmatlar Türkiye'nin ürettiği mühimmatlar mı?

SAVUNMA SANAYİİ ENVANTERİMİZ

- (Pençe Kılıç Harekatı) Envanterde bulunan mühimmatlar kullanılıyor. Tabii ki ağırlıklı olarak yerli mühimmatlar. Envanterimizde yerli ve yabancı mühimmatlar var.

- Envanterimizde yıllardır zamanla temin edilmiş çeşitli mühimmatlar da var. Onlar da kullanılıyordur.

- Tekraren envanterimiz depolarımız zamanla alınan mühimmatlar olduğu için onlarla da operasyon yapılması gayet tabii.

- Mühimmat anlamında şu an (dışa) bağımlılığımız yok, her türlü mühimmatı üretebilecek durumdayız.

SAMP-T HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

- 2015'te konuştuğumuz zaman Türkiye'nin bir hava savunma sistemi yoktu, ama şimdi bizim HİSAR/HİSAR-A+'mız var.