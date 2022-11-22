İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2022 Salı / 28 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6118
  • EURO
    19,138
  • ALTIN
    1042.06
  • BIST100
    4780.74
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • #CANLI SSB Başkanı İsmail Demir, 24 TV'ye özel açıklama: Her türlü mühimmatı üretebilecek durumdayız
Savunma

#CANLI SSB Başkanı İsmail Demir, 24 TV'ye özel açıklama: Her türlü mühimmatı üretebilecek durumdayız

24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek ile Yüz Yüze programında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Mühimmat anlamında şu an (dışa) bağımlılığımız yok, her türlü mühimmatı üretebilecek durumdayız.'

22 Kasım 2022 Salı 20:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek ile Yüz Yüze programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşmalarından satır başları;

Pençe Kılıç Harekatı'nda kullanılan mühimmatlar Türkiye'nin ürettiği mühimmatlar mı?

SAVUNMA SANAYİİ ENVANTERİMİZ

- (Pençe Kılıç Harekatı) Envanterde bulunan mühimmatlar kullanılıyor. Tabii ki ağırlıklı olarak yerli mühimmatlar. Envanterimizde yerli ve yabancı mühimmatlar var.

- Envanterimizde yıllardır zamanla temin edilmiş çeşitli mühimmatlar da var. Onlar da kullanılıyordur.

- Tekraren envanterimiz depolarımız zamanla alınan mühimmatlar olduğu için onlarla da operasyon yapılması gayet tabii.

- Mühimmat anlamında şu an (dışa) bağımlılığımız yok, her türlü mühimmatı üretebilecek durumdayız.

SAMP-T HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

- 2015'te konuştuğumuz zaman Türkiye'nin bir hava savunma sistemi yoktu, ama şimdi bizim HİSAR/HİSAR-A+'mız var.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.