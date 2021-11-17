star.com.tr 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:57 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:05

Washington ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 23 milyar dolarlık savunma ürünleri alımı anlaşması kapsamında, F-35 savaş uçağı temini için anlaşmıştı. Ancak, İsrail'in baskısı ve BAE'nin Yemen'deki rolü nedeniyle, F-35 anlaşması 'değerlendirmeye' alınmıştı. Washington'dan yapılan son açıklamalara göre, Biden yönetimi anlaşmayı tamamlamayı planlıyor.



Washington, eski Başkan Donald Trump tarafından imzalanan, ancak BAE'nin Yemen'deki rolü ile ilgili endişeler ve İsrail'in baskısı dahil olmak üzere, gözden geçirilmek için dondurulan BAE'nin 23 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışını tamamlamaya hazırlanıyor.

Bölgesel Güvenlikten Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mira Resnick, Associated Press'e verdiği demeçte, Joe Biden yönetiminin Körfez ülkesine yapılan anlaşmaya "tamamen bağlı" olduğunu söyledi.

Uluslararası silah transferlerini denetlemeye yardımcı olan Resnick, "İsrailliler F-35'i uçursa da, Amerikan F-35'leri bu bölgede zaten var. BAE'nin F-35'leri, güvenlik ortaklarımız olabilecek ve İran'dan gelen tehditleri caydıracak şekilde kullanabilmesini istiyoruz.' dedi.

Yetkili, Biden ekibinin "önceki yönetime verilen çeşitli güvencelere açıklık getirmek" için hala BAE'li mevkidaşlarıyla çalıştığını kaydetti, ancak bunun satış için ne anlama geleceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

23 MİLYAR DOLARLIK F-35 ANLAŞMASI

BAE ile ABD arasında imzalanan anlaşma bedelinin 23 milyar dolar olduğu belirtilmişti. Bu savunma ürünleri alım paketinin içinde 10.4 milyar dolarlık 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, 2.97 milyar dolarlık 18 adet MQ-9B tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve 10 milyar dolarlık farklı mühimmatın yer aldığı ifade edilmişti.

Ocak ayında göreve gelmesinden sonra, İsrail'in bölgede hava üstünlüğünü sağlayacak F-35'leri sadece kendi envanterinde istemesi, BAE'nin Yemen'e Suudi Arabistan liderliğindeki müdahalesi endişeleri üzerine, anlaşma dondurulmuştu.

Tel Aviv, 'sözde normalleşme' anlaşmalarına rağmen, komşularına karşı "niteliksel bir askeri üstünlük" sağlamak için, Washington'un uzun süredir devam eden silah verme politikasına uygun şekilde hareket etmesini istedi. Yani, "F-35'in ve gelişmiş silahların Ortadoğu'daki herhangi bir ülkeye, İsrail ile barış yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere satılmasına karşı olduğunu" açıkça duyurdu.

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