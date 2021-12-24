Çarpıcı çıkış: Savaşın galibini Türk SİHA'ları belirler

Türkiye Gazetesi 24 Aralık 2021 Cuma 08:41 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 08:41

Türk SİHA'larının Libya, Suriye ve Karabağ'daki başarısı, muhtemel Ukrayna savaşı için de örnek gösteriliyor. Asia Times gazetesi "Ukrayna'da savaşın galibini Türk droneları belirleyebilir" diye yazdı.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ savaşlarında gösterdiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken Türk SİHA'ları, dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngilizce yayımlanan Hong Kong merkezli Asia Times gazetesi, Türk SİHA'larının Ukrayna'da Rusya ile çıkabilecek savaşta oynayabileceği rolü ele aldı.

Stephen Bryen imzalı "Ukrayna'da savaşın galibini Türk drone'ları belirleyebilir" başlıklı makalede Rusya'nın son zamanlarda Türkiye'de üretilen 40 Bayraktar insansız hava aracını düşürdüğünü iddia ettiği ama bunların sadece birini gösterebildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Ukrayna'ya Bayraktar SİHA'ları satışı konusunda endişelerini ifade ettiği kaydedilen makaleye göre Ruslar, Türk SİHA'larından dolayı Ukrayna'ya karşı tam kapsamlı askerî saldırıda bulunmak yerine Donbas'ta kendilerine bağlı ayrılıkçı kuvvetlere yardım etme üzerinde duruyor.

Rusya'nın 'Bayraktar'lara karşı yakında Donbas'a Pantsir isimli mobil hava savunma sistemi transfer edebileceğini belirten Bryen, makalesinde şu ifadeleri kullandı:

'PANTSİR'LERİ KEKLİK GİBİ AVLADI

"Rusların Pantsir konusundaki iddiaları doğru mu? Bunlar Bayraktar katili midirler? Rusya'nın resmî görüşü, büyük olması, yavaş hareket etmesi ve kolayca takip edilebilmesi sebebiyle Bayraktar'ın kolay bir hedef olduğudur. Ruslar ayrıca Pantsir kullanan vasat bir operatörün 'Bayraktar'ları nakavt edebileceğini iddia ediyor. Ama Pantsir S'in performanslarına dair Suriye ve Libya'da somut deliller var. Buralarda Bayraktar saldırılarıyla 23 civarında Pantsir sistemi yok edildi."

Bayraktar SİHA'larının önce kolayca vurulabilirken Türkiye'nin ASELSAN tarafından geliştirilen Koral elektronik savaş sistemiyle durumun değiştiği belirtilen makalede bunun da 'Pantsir'lerin radar sistemini bozduğu ve onların "keklik gibi avlanmasına yol açtığı" kaydedildi.

Makalede Rusya'nın daha önce elektronik savaştaki başarısızlıklarından ders aldığı ve jammer'larla Bayraktar'ın karayla irtibatını keserek onları fonksiyonsuz bırakmaya çalışacağı kaydedildi.