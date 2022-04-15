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Savunma

Çarpıcı iddia! Bayraktar dikkat dağıttı, Neptün füzeleri amiral gemisini vurdu

Rusya'nın Karadeniz filosu, Ukrayna'ya ait bir Bayraktar TB2 SİHA'yı hedef almaya çalıştığı görüntüleri yayınladı. Hemen ardından Rus haber ajansları, Karadeniz Filosunun amiral gemisinde bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Ukrayna kaynakları ise, 'Bayraktar dikkat dağıttı, Neptün füzeleriyle Rus gemisini vurduk.' iddiasında bulundu.

Star Gazetesi15 Nisan 2022 Cuma 12:59 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 12:59
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosuna bağlı Amiral Essen Fırkateyni'nin Karadeniz üzerinde bir Bayraktar TB2 SİHA ile çatıştığını iddia ettiği bir video yayınladı.

Görüntülerden kısa bir süre sonra, Karadeniz Filosununun amiral gemisi olan, Project 1164 Moskva füze kruvazöründe, büyük bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Rus medyası, çıkan bir yangın sonrası mühimmat patlaması nedeniyle, füzenin ciddi hasar aldığını ileri sürdü.

UKRAYNA: BAYRAKTAR TB2 DİKKAT DAĞITTI, MOSKOVA'YI NEPTÜN'LE VURDUK

Ukrayna kaynakları, Bayraktar TB2 SİHA'ların, Rus filosunun dikkatini dağıttığını, iki Neptün füzesinin de gemiyi vurduğunu iddia etti.

Odesa Valisi Maksym Marchenko, Neptün füzesiyle Rus zırhlısına ağır hasar verildiğini ileri sürdü.

Rus kruvazörünün iki Neptün gemisavar füzesiyle vurulduğunu söyleyen Marchenko, meydana gelen şiddetli patlamanın ardından geminin yan yattığını öne sürdü.

Öte yandan Rusya Savunma Politikaları Uzmanı Rob Lee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Rus kaynak, Moskova'nın battığını ve patlamanın Ukraynalı Neptün füze saldırısından kaynaklandığını söylüyor. Görünüşe göre Ukrayna, Neptün tarafından hedef alınırken geminin dikkatini dağıtmak için bir TB2 SİHA uçurdu. Çarpmanın ardından gemi yan yattı." ifadelerini kullandı.

KARADENİZ FİLOSUNUN AMİRAL GEMİSİ

Project 1164 Moskva füze kruvazörü, Karadeniz Filosunun amiral gemisiydi.

Slava sınıfı kruvazör olan gemi, Nikolaev'deki bir tersanede inşa edildi ve 1982'de hizmete girdi.

İlk başta, "Glory" olarak adlandırılan 32 knot azami hız sınırına ulaşabilen Moskva kruvazörü, 186,4 metre uzunluğunda, 20,8 metre genişliğindeydi.

Star Gazetesi

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