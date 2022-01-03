star.com.tr 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:12 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:12

ABD'nin hava üstünlüğü için geliştirdiği ve en yakın müttefiklerine bile satmadığı F-22 Raptor, dünyanın en gizli savaş uçağı olarak biliniyor.



Çinli bilim insanları, geçen yıl gerçekleştirdiği bir dizi testin ardından hipersonik silah programı hakkında şaşırtıcı bir iddiada bulundular.

Modern bir silahlanma yarışı olarak adlandırılabilecek bir süreçte Çin, hipersonik yetenekler elde etmek ve geliştirmek için, eşi görülmemiş bir hızla ilerliyor.

Çinli bilim insanları, bu çalışmalar kapsamında ABD ordusunun 2025 yılına kadar sahip olamayabileceği kızılötesi güdüm gelişmelerine sahip yeni nesil hipersonik silahlar ürettiklerini iddia ediyor.

F-22 RAPTOR'U BİLE SANİYELER İÇİNDE VURABİLİR

Araştırmacılara göre, kızılötesi güdüm yetenekleri, Çin hipersonik füzelerinin, hayalet uçaklar, gemiler ve hatta sokakta hareket eden araçlar da dahil olmak üzere, neredeyse her hedefi çok ciddi bir doğruluk ve hızla vurabilecek.

Çinli bir askeri uzmanın iddiasına göre bu teknoloji, ABD'de bir endişeye neden olabilir.

Daha önce South China Morning Post'tan askeri bir başka askeri uzman ise, "Havadan karaya bir füze ateşler ya da bir bomba atarsa, hipersonik füze bir F-22'yi (Raptor) bile saniyeler içinde yakalayıp yok edebilir." demişti.

Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nden Çinli araştırmacılara göre, hipersonik bir füzenin havanın daha kalın olduğu düşük irtifalarda uçarken ısı izine dayalı olarak bir hedefi arama, tanımlama ve kilitleme yeteneği, geleneksel savaşta devrime neden olabilir.

YLC-8E HEM F-22 HEM DE F-35'İ YAKALAYABİLİR

Çin, daha önce Zhuhai Air Show'da, 'devrim niteliğindeki radar' olarak tanıttığı YLC-8E'yi sergilemişti.

Sistem, UFH bandında çalışan dünyanın ilk anti-gizli radar sistemi ve aynı zamanda özel yüksek frekanslı radar teknolojisinde öncü ve devrim niteliğindeki bir anti-gizlilik ile birleştirilmiş aktif faz kontrollü dizi radarı olarak tanımlandı.

YLC-8E sistemi, Amerikan F-22 ve F-35 savaş uçaklarını tanımlayabilen bir "süper radar" olarak tanıtılıyor.

Şimdi, kızılötesi güdümlü veya ısı güdümlü hipersonik füzelerle birleştiğinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne Raptor'larının bir Çin saldırısından tehlikeye dayanıklı olmayabileceğine dair bir sinyal gönderiyor.

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