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Savunma

Çarpıcı iddia: F-35 Lightning II, F-22 Raptor, Su-57 ve J-20 görünmez değil

Dünyanın en gelişmiş çok amaçlı savaş uçağı F-35 ve en iyi avcı uçağı olarak kabul gören F-22 Raptor da dahil, Rus Su-57 ve Çin J-20 savaş uçakları, gizlilik özelliğiyle de ön plana çıkıyorlar. Ancak uzmanlara göre, F-35, F-22, Su-57 ve J-20 tamamen görünmez değil...

Star Gazetesi11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:01 - Güncelleme:
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Gizlilik kabiliyeti, bir uçağın radar izini en aza indirerek algılamayı geciktirir ve hatta bazen engeller. Ancak taktik jetler için fiziksel gereksinimler nedeniyle, hayalet avcı uçakları belirli düşük frekanslı radar bantları tarafından kolayca tespit edilebilir.

Amerika'nın F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ve F-22 Raptor gibi gizli avcı uçakları genellikle "radarda görünmez" olarak lanse edilir, ancak hayalet uçakların radardan tamamen görünmez değildir ve izlenebilirler.

F-35 LİGHTNİNG II, F-22 RAPTOR, SU-7 VE J-20 GÖRÜNMEZ DEĞİL

Uzmanlara öre Amerikan F-35 ve F-22 savaş uçakları, Rusya ve Çin'in açık bir şekilde yetişmeye çalıştığı dünyanın en iyi savaş uçaklarıdır.

ABD merkezli bir analiz portalı olan 19FortyFive'ın bir makalesine göre, Çin'in J-20'si ve Rusya'nın Su-57'si de dahil olmak üzere, günümüzün modern hayalet avcı uçaklarının tümü, onlarca yıldır hizmette olan eski tarihli erken uyarı sistemlerinde bile fark edilmesi oldukça kolaydır.

Hava trafik kontrol radarlarının dürbünlerinde gizli savaşçıları tespit etmesi olağandışı bir olay değildir. F-35 ve F-22 de sandığınız kadar sinsi değil.

Uzmanlara göre bu iki uçağın sırrı görünmemek değil, vurulmamak...

Star Gazetesi

  • F-35 Lightning II
  • F-22 Raptor
  • Su-7
  • J-20
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