Çarpıcı iddia! İstihbarat raporları: Rusya 175 bin askerle işgale hazırlanıyor

star.com.tr 4 Aralık 2021 Cumartesi 17:59 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 17:59

Washington Post, ABD istihbarat belgelerine ve ismi açıklanmayan bir yetkiliye atıfta bulunarak, Rusya'nın yeni yılda 175 bin askerin yer alacağı Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını iddia etti.



Biden yönetiminden ismi açıklanmayan bir yetkili, "Rus planları, 2022'nin başlarında Ukrayna'ya karşı bir askeri saldırıyı içeriyor." dedi.

Kaynağa göre, iddia edilen operasyon dahilinde zırh, topçu ve ekipman ile birlikte tahminen 175,000 askeri personel harekata katılacak.

İddiaların bir kısmı, geçen ay boyunca Ukrayna sınırındaki çeşitli noktalara yeni sevk edilen Rus askeri teçhizatı ve askerleri ile destekleniyor.

Washington Post'un ulaştığını iddia ettiği istihbarat belgelerine göre, şu anda Ukrayna sınırından çok uzak olmayan dört noktada konuşlanmış tankları ve topları olan 50 Rus taktik grubu bulunuyor.

Yetkiliye göre, askeri operasyon öncesinde hiçbir kanıt sunulmayan bir propaganda kampanyası yürütülüyor. Yetkili, "Rus medya kuruluşları Ukrayna ve NATO'yu karalayan içerikleri artırmaya başladı. Olası bir çatışmanın patlak vermesini Kiev'e yüklemeye çalıyorlar.' dedi.

ABD UYARDI: CİDDİ SONUÇLARI OLUR

ABD yönetimi geçen aydan beri Doğu Ukrayna'da bir Rus "istilası" ihtimali ile ilgili açıklamalarını artırırken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken Moskova'yı böyle bir hamle yaparsa "ciddi sonuçlar" olacağı konusunda uyardı.

Rusya, kimseye saldırma planı olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti ve Washington'u gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Moskova aynı zamanda, Batı'nın Kiev'i, NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri yığılması yoluyla Donbass'ta kendi kendine bağımsızlık ilan eden cumhuriyete karşı güç kullanmaya "teşvik ettiğini" ileri sürdü.

Washington Post'un haberi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li meslektaşı Joe Biden arasında gelecek hafta yapılacak çevrimiçi görüşmeden önce geldi.

Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, toplantı sırasında Ukrayna'daki durumla ilgili "uzun bir tartışmasının" olacağını ve Rusya'nın herhangi bir "kırmızı çizgi" dayatmasını kabul etmeyeceğini belirtti.

Bu haftanın başlarında Putin, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Moskova için kabul edilemez olduğu görüşünü yeniden dile getirdi. ABD liderliğindeki bloktan, Rusya'nın sınırlarını taciz etmeyi bırakacağına ve bölgede "tehdit edici silahlar" kullanmaktan kaçınacağına dair "yasal garantiler" istediğini söyledi.