Çarpıcı rapor! Suçladığı ülkelere 20 milyar dolarlık silah satmış! 'O silahlar çocukları öldürüyor'

star.com.tr 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:59

Londra merkezli Silah Ticaretine Karşı Kampanya (CAAT) tarafından yapılan bir rapora göre, İngiltere 2011-2020 yılları arasında insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle eleştirdiği, silah ambargosu veya diğer kısıtlamalara tabii tutulan üçüncü ülkelere, 20 milyar doların üzerinde silah ve askeri teçhizat sattı.

Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık Dışişleri ve Birleşmiş Milletler Topluluğu Ofisi tarafından Kasım 2020'de yayınlanan ve onları Birleşik Krallık'ın Küresel İnsan Hakları'na (Magnitsky) göre, insan hakları ihlalleri yapan ülkeler listesinde yer alan Mısır, Libya ve Suudi Arabistan yer alıyor. Raporda, bu önlemlerin İngilizler tarafından 'istismarcıları' eylemlerinden sorumlu tutmak ve yabancı hükümetleri 'uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye' teşvik etmek için gerekli olduğu iddia ediliyor.

Basına yansıyan rapora göre, milyarlarca dolarlık ticaret ve jeopolitik çıkar söz konusu olduğunda, Birleşik Krallık hükümeti kendi iddialarını görmezden geliyor. Bu nedenle, bu insan hakları ihlalleriyle suçlanan 30 ülkeden 21'i İngiltere'den silah ve askeri donanım alırken, Uluslararası Ticaret Bakanlığı (DIT) tarafından kısıtlamalara tabi olan 73 ülkeden 58'i Londra'dan askeri teçhizat aldı.

Birleşik Krallık tarafından satılan silahların, Suudi liderliğindeki koalisyon tarafından Yemen'de 2015'ten bu yana Husi isyancılara karşı aktif olarak kullanıldığı belirtiliyor.

CAAT'den Andrew Smith Guardian'a verdiği demeçte, "Şu anda, Birleşik Krallık yapımı silahlar Yemen'de ve tüm dünyada yıkıcı bir rol oynuyor. Bugün bastırılan silah satışları, gelecek yıllarda vahşet ve suistimallerde kullanılabilir.' dedi.

SİLAH SATARKEN, SAVAŞ MAĞDURLARINA YARDIMI KESMİŞLER

Öte yandan İngiliz aktivistler, Suudi Krallığı ile silah ticaretine son verilmesi yönünde çağrılarını artırıyor.

Muhalefet cephesi, hükümetin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ederken, neden Yemen'e insani yardımını kesmeye karar verdiğini açıklamasını istedi.

Haziran ayında, eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbin, İngiliz silahlarının 'yurt dışındaki çocukları öldürdüğünü' söyleyerek, İngiltere hükümetine İsrail ile silah ticaretini durdurma çağrısında bulundu.

Murray Jones, İngiltere'nin silah satışlarını 'devletlere silah ihraç etmeden önce insan hakları sicilini dikkate almada sistematik bir başarısızlık' olarak nitelendirdi.

Başbakan Boris Johnson ise, İngiltere'nin silah satışlarıyla ilgili konsolide uluslararası rehberliği 'titizlikle' uyduklarını savundu.

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