CATS kameralı Bayraktar TB2'ler teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Baykar üretimi Türk SİHA'sı BAYRAKTAR TB2'lerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.

Demir Twitter hesabından şöyle yazdı:

Semalarmızda hür ve özgür...✈️����@BaykarTech üretimi #BAYRAKTAR TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık.



Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA'larda yerli imkanlarla ürettiğimiz #CATS kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/iVK3SVSygq