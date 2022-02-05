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Savunma

CATS kameralı Bayraktar TB2'ler teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CATS kameralı BAYRAKTAR TB2 SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatların yapıldığını açıkladı.

5 Şubat 2022 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 14:12
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Baykar üretimi Türk SİHA'sı BAYRAKTAR TB2'lerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.

Demir Twitter hesabından şöyle yazdı:

  • İsmail Demir
  • BAYRAKTAR TB2
  • SİHA

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