Çekya ile Vietnam arasında askeri anlaşma

star.com.tr 15 Şubat 2021 Pazartesi 22:35 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 22:35

Vietnam Savunma Bakanlığı, 15 Şubat'ta 12 adet L-39NG hafif saldırı/eğitim uçağı teslimatı için bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Uçaklar, 2023 ile 2024 yılları arasında teslim edilecek.

Yapılan sözleşmenin ilk pilotlar, yer ekibi ve teknisyenler için eğitimi içermesinin yanı sıra uçak yedek parçalarının teslimi, yer tabanlı eğitim, lojistik destek veya özel havalimanı sistemleri için ekipman tesliminin de anlaşmaya dahil olduğu belirtildi.

Şirketin eski L-39 Albatros uçağına getirdiği en önemli değişiklik daha önce Ukrayna'dan tedarik edilen AI-25 motoru yerine Williams International FJ44-4M turbofan motorunun kullanılıyor olmasıdır.

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