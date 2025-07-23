Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen IDEF Fuarı'nda Türkiye'nin yerli ve milli füze savunma sistemi Çelik Kubbe de ilk kez kapsamlı şekilde tanıtıldı.

İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK, KORKUT, GÜRZ, HİSAR-A, HİSAR-O ve SİPER gibi farklı menzil ve kabiliyetlere sahip 30-35 sistemi tek çatı altında toplayan Çelik Kubbe'nin önemli bir bölümü aktif hale getirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin hava savunmasında önemli bir boşluğu dolduracak Çelik Kubbe projesinin önemli bir kısmının artık aktif kullanımda olduğunu söyledi.

Görgün "Çelik Kubbe için sistemler şu an seri üretimde ve bunlar bir araya getirilerek ülke genelinde entegre edilmesi planlanıyor" dedi.

Milli muharip uçak KAAN için 6 adetlik ilk siparişin alındığını da belirten Görgün, TUSAŞ'ın seri üretime geçtiğini ve teslimatların 2028'in sonunda yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası temellerini attığı milli savunma modelinin bugün artık dünya sahnesinde söz sahibi olduğunu belirten Görgün, savunma sektöründe yerlilik oranının % 83 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

İHA'lar için uygulanan kamera ambargosunu hatırlatan Görgün, "Kendimiz ürettik" diyerek dışa bağımlılığın nasıl aşıldığını vurguladı. 2024 yılında savunma sanayii ihracatının 7.1 milyar dolara ulaştığını açıklayan Görgün, 54 ilin bu alanda ihracat gerçekleştirdiğini, 3.500 firmanın aktif çalıştığını kaydetti.

EUROFIGHTER YOLDA

Görgün, kamuoyunda merak edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili de "Önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak" dedi.

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