Şirketten yapılan açıklamaya göre ASELSAN, 22-27 Temmuz'da yeni formatıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IDEF 2025'te ileri teknolojilerini küresel oyuncularla buluşturacak.

Şirket, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sorumluluğunda düzenlenen fuarın en büyük katılımcıları arasında yer alacak.

ASELSAN, IDEF'te denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan kara, deniz, hava, hava savunma, sınır-sahil güvenlik, haberleşme, elektronik harp, elektro-optik ve silah sistemlerinde özgün mühendislik çözümleriyle geliştirilen 300'den fazla ürünüyle gövde gösterisi yapacak. Şirket, dünyanın dört bir yanından savunma sanayisinin küresel aktörlerini buluşturan IDEF'te geniş ürün yelpazesiyle boy gösterecek.

- ÇELİKKUBBE KONSEPTİ DE IDEF'TE YER ALACAK

Türkiye'nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi "ÇELİKKUBBE" konseptini oluşturan ileri teknolojiler de ilk kez fuarda kapsamlı şekilde tanıtılacak.

ASELSAN'ın, Milli Muharip Uçak KAAN, ATAK ve GÖKBEY helikopterleri ile AKINCI İHA'ya entegre ettiği teknolojik çözümleri de ziyaretçilerle buluşturulacak.

Şirket, ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, yeni işbirlikleri ve siparişler için IDEF 2025'te önemli temaslarda bulunacak.

Fuar boyunca ayrıca birçok yenilikçi çözüm sunan harp sisteminin tanıtımı da gerçekleştirilecek. ASELSAN, kara, hava ve deniz platformları için geliştirdiği pek çok yeni nesil sistemi ilk kez vitrine çıkaracak.