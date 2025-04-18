ASELSAN'ın savunma ve ileri teknoloji alanlarında Türkiye'nin bağımsızlığını güçlendirecek üç kritik yatırımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi (Süper Teşvik) kapsamına alındı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, teşvik belgeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Büyük Ölçekli Yatırımlar" tanıtım programında takdim edildi.

Şirketin teşvik almaya hak kazanan yatırımları, Foton Dedektör ve Nanoteknoloji Tesisi Yatırımı, Radar Sistem Entegrasyon ve Üretim Tesisi Yatırımı ve Hava Savunma Sistemleri Üretim ve Test Tesisi ile Akıllı Mühimmat Üretimi Tesisi Yatırımı oldu.

616 milyon dolar değerindeki 3 yatırım kapsamında, 1672 nitelikli olmak üzere toplam 2 bin 244 kişilik yeni istihdam planlanıyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yatırımlarla birlikte ASELSAN, kilogram başına ihracat değeri Türkiye ve savunma sanayi ortalamasının çok üstünde olan kritik teknolojilerin yüksek adetli seri üretiminde önemli kapasite artışı sağlayacak, yeni AR-GE altyapıları oluşturacaktır. Bu tesislerde, özellikle ülkemizin güvenliği için en kritik konulardan biri olan ÇELİKKUBBE sistemini oluşturan radar, sensor, akıllı mühimmat elektroniği ve hava savunma teknolojilerinin önemli bir bölümünün üretimi gerçekleştirilecektir. Bu teknolojilerde artan ihracat talebine daha hızlı cevap vermemize imkan sağlayacak olan tesisler, ASELSAN'ı küresel ölçekte de daha rekabetçi bir oyuncu haline getirecektir.

Teşvik kapsamında ASELSAN'a, TÜBİTAK ve ilgili Enstitülerle yürüteceği AR-GE işbirliklerine bağlı olarak hibe desteği, nitelikli personel desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği vb. destekler sağlanacaktır. ASELSAN, öz kaynaklarını kullanarak, projeler kapsamında yeni AR-GE altyapıları oluşturarak, kamu teşviklerinden yararlanarak ve büyük ölçekli yatırımlara sağlanan uygun finansman modellerini de kullanarak nitelikli bir şekilde büyümeye devam edecektir."