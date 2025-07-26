ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu. Akyol, denizin altından uzayın derinliklerine uzanan yerli sistemler, çelik kubbe konseptiyle yeni bir hava savunma mimarisi, Kaan'dan Akıncı'ya Aselsan'ın stratejik katkısını anlattı.

Akyol'un açıklamalarından satır başları:

Geçen ASELSAN NEXT programı başlattık. Geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi yaptık, 500 milyon doları aşan teslimat yaptık. 6 çeyrektir performansımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıla göre 7-8 milyar olan şirket değerimiz Borsa İstanbul'da 20 milyar doları aştı. Türkiye'nin açık ara en değerli şirketi konumunda. Avrupa'daki 10 sanayi şirketinden biriyiz. Dünyada ise ilk 20'de bulunuyoruz.

"ÜRÜNLERİMİZ 93 ÜLKEDE AKTİF"

4 mühendisle kuruldu. 12 bin 500 çalışana sahibiz. Dünya çapında silahları ve sistemleri üretiyoruz. Hem ordumuz hem özel sektörümüz için. 93 ülkede ürünlerimiz aktif olarak kullanılıyor. Gençlerimiz, özellikle tercihlerinde yapay zekanın önemini biliyor. Yeni nesil teknolojileri hayata geçirdiğimizi biliyorlar. Yapay zekayı artık neredeyse tüm gençlerimiz olmazsa olmaz görüyor. Biz ASELSAN'da bu teknolojileri konuşmuyor, hayata geçiriyoruz. Gördüğünüz tüm ürünlerde yeni teknolojiler sahaya inmiş durumda. Süreçlerimizde uyguladığımız yapay zeka ile 25 milyon tasarruf ettik. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri imkanları hazırladık ve bunları aktif bir şekilde uyguluyoruz.

"100'ÜN ÜZERİNDE ÜRÜNDEN VAZGEÇTİK, KAAN'A YÖNELDİK"

Son birkaç yılda katma değerini düşük bulduğumuz 100'ün üzerinde üründen vazgeçtik. Oyun değiştirici silah ve sistemlere yöneldik. Optik ve görüntüleme alanında silah üstü dürbünleri bizimle işbirliği yapan firmalara devredip, SİHA'ların KAAN'ın sistemlerine yöneldik. Yapılamayanı yapmak istedik. Ambargodan dolayı alamadığımız ürünleri yapar hale geldik.

"TEK BAŞIMIZA NE YAPACAĞIMIZI GÖSTERDİK"

Kamera özelinde CATS diye bir kamera ürettik ambargoya karşı. Biz en iyisini yapacağız dedik ve ASELFLIR 500 kamerasını yaptık. Envantere verdik, 20 ülkeye ihraç ettik. Şu anda dünyanın en iyi kamerası konumunda. Şimdi bir adım daha ileri gittik ve ASELFLIR 600'ü geliştirdik. Adeta havada uçan teleskop. Görüntü menzili yüzde 40 daha iyi. Lazer işaretleme menzili iki katına ulaştı. İşbirliğinden yanayız. Dostlarımızla omuz omuza yürümek istiyoruz. Ama tek başına kaldığımızda neleri yaptığımızı gösterdik. Ambargo koyanların sonunda kaybedeceğini Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha gösterdi.

ASELSAN, AVRUPA'NIN GÜVENLİK MİMARİSİNDE YER ALACAK

Bizim yaptığımız işin üç saç ayağı var. Birincisi kahraman silahlı kuvvetlerimiz, ikincisi savunma sanayi başkanlığımız ki adeta bu takımın kaptanı gibi. Üçüncüsü ise biz şirketler; bütün bu ürünleri kullanan, deneyip geri bildirim veren silahlı kuvvetlerimizin çok büyük önemi var. Takım oyunu Türkiye'nin gücünü ortaya koydu. Avrupa'nın güvenlik mimarisine katkılar vermek istiyoruz. ASELSAN, Avrupa'nın hava saha mimarisini belirleyen beş firmadan biri oldu. Bunun için ASELSAN NATO tarafından seçildi. Türkiye'nin yetkinliğinin farkında olunduğunu söyleyebiliriz. Doğu Avrupa'da bu daha da çok hissediliyor.

"ÇELİK KUBBE'YE 4 ÜRÜN EKLEDİK"

Çelik Kubbe'ye 4 yeni ürün ekledik. Malum yeni tehditler geliyor. Çelik Kubbe'yi çok katmanlı bir mimari olarak ele aldık. Bunun bir fiziksel katmanı, bir elektromanyetik katmanı ve bir de bilişsel katmanı var. Çok sayıda yeni dronelar çıktı. Geleneksel yöntemlerle bunları engellemek zor oluyor. Bu tehditlere karşı elektromanyetik sistemimiz EJDERHA silahımızı yaptık. Benzer şekilde GÜRZ hava savunma sistemimizin insansız versiyonunu tanıttık. TURAN haberleşme sistemini burada görücüye çıkardık. T-LINK'in de seri üretimini yapıyoruz. 4-5 ülkede var bu sistem. Milli kriptolu bir yazılıma sahip. Çelik Kubbe'nin dijital omurgası olarak düşünebiliriz. Mavi Vatan için yeni bir insansız aracımızı DERİNGÖZ 300'ün lansmanını yaptık. Mayın tespiti gibi faaliyetlerin, fiber optik kabloların deniz altında denetimlerinin yapılması için kullanılabiliyor. CENK 400-N radarı için ihracat sözleşmesi imzaladık. Gemilerde 50 sisteme sahibiz. Bu sayıyı artırmak istiyoruz.

Benzer şekilde, gemilerimizin hava savunması için Göksur Hava Savunma Sistemi'nin tanıtımını gerçekleştirdik. Deniz Kuvvetleri alanında, gemilerimizdeki silah ve sensörlerin tamamını millileştirmeyi başardık. Artık yeni fonksiyonlar ekleme çabasındayız.

"KULLANIMDA OLAN ÜRÜN SAYIMIZ 2 MİLYONU AŞTI"

Bugün İstanbul Havalimanı'na gidene metro ulaşım hatlarında ASELSAN'ın sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor. Güvenlik alanımızdaki yetkinliğimizi sivil alanda da kullanıyoruz. Kullanımda olan ürün sayımız 2 milyonu geçti. Silahlı Kuvvetlerimize ve diğer güvenlik güçlerimize verdiğimiz ürün sayısı bu. Yılda 100 bin telsiz üretimi yapıyoruz. Binlerce ürünü sadece geliştirmiş değil, sahaya vermiş durumdayız. Çok yakında İçişleri Bakanlımız bizden yaka kameralarını istemişti. Birkaç ayda yaptık ve şuanda 40 bin kamera kullanılıyor. Sene sonuna kadar 100 bine çıkacak diye tahmin ediyorum.

ÇELİK KUBBE'DE SON DURUM

Çelik Kubbe, görme, tespit etme, karar verme yetenekleri olan ve gerektiğinde engelleme yetenekleri olan bir sistem. Çelik Kubbe'nin bir kısmını teslim ettik. Bunlar kullanımda aktif. Bu adetleri yükseltmek istiyoruz. Bu sene geçen seneye göre iki katı ürün teslim edeceğiz. Sisteme yeni yetenekler katacak sistemler geliştiriyoruz. Entegre çalıştırmanın gayretindeyiz. Devam eden bir çalışma. Devamlı güncel kalması gereken bir iş biz de bunu yapıyoruz. Daha fazla lokasyona yaymaya çalışıyoruz.

HİK UÇAKLARI İÇİN YERLİ RADAR GELİYOR

Havadan İhbar Kontrol (HİK) radarı da Çelik Kubbe'de daha uzaktan görmeye çalıştığımız vizyonun bir parçası. Hava aracına radarı çıkardığımızda görüş mesafesinin avantajlarını sağlıyor. Bugün, Türkiye'nin tedarik edilmiş uçakları var. Bunların radarların millileştirilmesini ve sonrasında insanlı ve insansız HİK uçağı vizyonuyla Türk ordusuna verilmesinin adımını attık. 5-6 yıllık bir dilimde devreye girecek.