''CENK''in menziline girdiler... Yerli füzemiz sistemlerini çöp etti

İsrail basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamlelerini yakından izlemeyi sürdürüyor. İsrail merkezli Natziv haber sitesinde yayımlanan son analizde, Ankara'nın 2 bin kilometre menzilli "CENK" balistik füze programı detaylı biçimde ele alındı.

Haberde, söz konusu füzenin menzilinin Tel Aviv dahil İsrail topraklarının tamamını kapsadığına dikkat çekildi. Analizde, programın Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artırma ve bölgesel güç olma hedefi açısından kritik bir aşamaya işaret ettiği ifade edildi.

Yerli savunma sanayii şirketlerinin projedeki rolüne de değinilen haberde, başta Roketsan ve ASELSAN olmak üzere birçok firmanın aktif görev aldığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMADAKİ ÜÇ STRATEJİK HEDEFİ

Natziv'in analizine göre, programın arkasında üç temel stratejik motivasyon bulunuyor:

Savunma sanayiinde özerklik: Ankara'nın hava platformlarından zırhlı araçlara ve balistik füzelere kadar geniş bir alanda yerli üretim kapasitesini artırmayı amaçladığı vurgulandı.

Stratejik caydırıcılık: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Türkiye'nin "kimsenin meydan okumaya cesaret edemeyeceği" bir caydırıcılık seviyesine ulaşması gerektiği yönündeki açıklamaları hatırlatıldı. 2 bin kilometrelik menzilin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'nın yanı sıra daha uzak bölgeleri de kapsadığı belirtildi.

Hipersonik teknolojiye geçiş: 2025'te tanıtılan Tayfun Block-4 füzesinin Mach 5'in üzerindeki hız kapasitesiyle mevcut hava savunma sistemleri açısından yeni bir meydan okuma oluşturduğu ifade edildi.

"İSRAİL'İN SAVUNMA SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR"

Haberde, Türkiye ile İsrail arasında siyasi gerilimin sürdüğü bir dönemde uzun menzilli füze kapasitesinin bölgesel yansımalar doğurabileceği yorumu yapıldı. İsrailli güvenlik analistleri, İsrail'in mevcut hava ve füze savunma sistemlerinin kuzeybatı yönlü tehditlere karşı yeniden yapılandırılabileceğini dile getirdi. Bu kapsamda özellikle Arrow ve David's Sling sistemlerine atıf yapıldı.

Analizde ayrıca, Türkiye'nin uzun menzilli füze üretimine geçmesinin Orta Doğu'da yeni bir silahlanma dinamiğini tetikleyebileceği ve bölgesel güç dengelerinde değişime yol açabileceği değerlendirmesi yer aldı.

Savunma çevrelerinden aktarılan bilgilere göre, 2026 itibarıyla gelişmiş füze modellerinde seri üretim aşamasına geçilmesi planlanıyor. Bu adımın, programı teorik kapasite olmaktan çıkararak operasyonel bir aşamaya taşıyabileceği belirtiliyor.