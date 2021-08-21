Churchill 'etkileyici ve ürkütücü' demişti! İşte uzun savaş canavarlarının tarihçesi

star.com.tr 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:21 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:21

Gelişmekte olan birçok şehrin ekonomik can damarı olan demiryolları, savunma kuvvetleri için çok önemliydi. Elbette ticaret için mal taşımak için trenler gerekliydi, ancak aynı zamanda herhangi bir savaş çabasını desteklemek için asker, ekipman ve malzeme taşımanın en hızlı ve en güvenilir yoluydu.

Sonuç olarak, zırhlı trenler kavramı 19. yüzyıl çatışmalarında iki temel rolü üstlendi: Birincisi, demiryollarını saldırılara karşı koruma aracı görevi; ikincisi ise, nispeten kısa bir süre içinde uzak savaş alanlarına büyük miktarda ateş gücü sağlamanın bir yolu...

Yıllar geçtikçe, yeni araçlar savaş alanına hakim olmaya başlayacak ve tren raylarına bağlı olmayan araçlar, zırhlı savaş trenlerini geride bırakacaktı. Ancak, şu ya da bu şekilde zırhlı trenler bugün bile birkaç ülkede hizmet vermeye devam ediyor.

Bir Amerikan buluşu

Yaygın olarak tanınan ilk zırhlı tren, Amerikan İç Savaşı'nda Philadelphia, Wilmington ve Baltimore Demiryolu hattını savunmakla görevli Birlik güçlerine aitti.

Konfederasyon askerleri demiryoluna saldırdıktan sonra, Birliğin rayları tamir etme çabalarını önlemek için, yakınlara keskin nişancılar yerleştirdi. Baldwin Locomotive Works, ciddi bir ateş gücü taşıyan modifiye edilmiş bir tren vagonu ile, bu soruna bir çözüm bulmakla görevlendirildi.

1861 yılının nisan ayında, Baldwin'in 24 kiloluk devasa bir obüsü ve silahların dışarıdaki hedeflere saldırmasına olanak tanıyan bir savaş treni ortaya çıktı. Trenin yanları, düşmanın yaylım ateşine dayanmak için metal kaplamayla kaplanmış iki buçuk inç meşe kalaslarla desteklenmişti. Obüsü çevreleyen kısımda, askerlerin ağır silahı kaldırıp nişan almasına izin veren bir düzenek kullanılıyordu.

Baldwin'in vagonu asıl amacına iyi hizmet ederken, o ve diğer benzer zırhlı trenler sonunda düşman topçu ateşine karşı çok savunmasız kalacak ve savaşın son yıllarında biraz gözden düşecekti. Baldwin'in başarılı vagonu sonunda 1864'te bir Konfederasyon baskınında parçalandı.

Dünya Savaşı'nda zırhlı trenler

İngilizler kısa süre sonra Amerika'nın liderliğini izlediler, Charles Gervaise Boxall ilk olarak 1884'te kıyı savunması için zırhlı trenlerin kullanılmasını önerdi. On yıl içinde, işe uygun trenlerin inşasıyla görevlendirilen 1. Sussex AV'nin komutanlığına atanacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Rusya da kısa bir süre sonra Avusturya-Macaristan ile birlikte hem hafif hem de ağır zırhlı tren seferlerine başladı.

Bu devasa savaş makinelerinden bazıları, yoğun kara savaşlarından daha yaygın olan ateş gücüne sahipti. 1899'a kadar bir İngiliz treni, HMS Tarter'dan ödünç alınan denizciler tarafından kullanılan bir 'Ordnance RML 7-librelik silah taşıyordu.

Genç yaşta tanışan Churchill, 'canavar' demişti

İkinci Boer Savaşı'nda genç bir savaş muhabiri olarak görev yapan Winston Churchill, kendisini düşman saldırısına uğrayan böyle bir trende buldu ve o anları şöyle anlattı:

"Hiçbir şey zırhlı bir trenden daha ürkütücü ve etkileyici görünmez; ancak, aslına bakarsanız hiçbir şey daha savunmasız ve çaresiz değildir. Canavarı evden uzakta mahsur veya düşmanın insafına bırakmak için, sadece bir menfez köprüsünü havaya uçurmak yeterliydi."

Kısmen raydan çıkmış olmasına rağmen, Churchill'in treni konseptin doğasında bulunan kırılganlığa rağmen, savaştan kaçmayı başardı. Yine de zırhlı trenler önümüzdeki on yıllar boyunca savaşın bir yüzü olarak duracaktı.

Polonya zırhlı trenleri, Nazileri kendi trenlerini inşa etmeye itti

Dünya Savaşı'nda Polonya'nın Alman işgali sırasında, Polonya zırhlı trenleri çatışmanın etkili savunma platformları arasındaydı. Polonya o zamanlar yalnızca birkaç zırhlı tren kullanmış olsa da, dönemin raporları, bu trenlerin hem saldırı hem de savunma operasyonları için kullanılmasının, konseptin başlangıcından yaklaşık 60 yıl sonra hala uygulanabilir olduğunu kanıtladığını gösteriyor.

Polonya'nın bu güçlü savaş trenleriyle elde ettiği başarılar, Almanya'yı kendi trenlerini geliştirmeye itti.

Almanya, kendi zırhlı trenlerine büyük ölçüde güvenmedi, ancak tasarımlarına bir dizi modern unsur ekledi. Nazi savaş trenleri arasında zırhlı lokomotifler ve uçaksavar silahları, obüsler ve taretlerin etrafı zırhla kaplanmış vagonlar vardı.

Geniş çatışmanın başka bir yerinde, Sovyetler Birliği, bazıları uçaksavar bataryaları ve Sovyet Donanmasından ödünç alınan ağır toplarla donatılmış bir dizi zırhlı tren geliştirdi ve konuşlandırdı. Savaş devam ederken, daha yeni Sovyet zırhlı trenleri, T-34 gibi tank taretleriyle donatıldı.

Sovyetler, II. Dünya Savaşı boyunca bir dizi zırhlı treni kaybedecek ve bir kez daha ağır ekipmanların raylara bağlı olan doğal zayıflıklarını gösterecek olsa da, zırhlı tren konseptini daha sonra 21. yüzyıla getirecek olan Ruslardı.

Rusya'nın nükleer füze zırhlı trenleri

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden dört yıl sonra, Sovyetler Birliği kendi atom bombasını başarıyla test etti ve dünyanın iki nükleer gücünü onlarca yıl sürecek bir askeri ve teknolojik yarış başladı.

Sovyetler Birliği, daha güçlü ve daha yetenekli nükleer silahları ve onları hedefe ulaştırmak için gerekli platformları sahaya çıkarma yarışında, bir sorunla karşılaştı. Nükleer ICBM'leri (Kıtalararası Balistik Füzeler), kısmen Sovyetlerin nükleer alandaki teknolojik yetenekleri nedeniyle, Amerikan rakipleri tarafından kullanılanlardan daha büyüktü.

ABD rekabetine paralel olarak minyatürleştirilmeyen tahrik ve güdüm teknolojisi nedeniyle Sovyetler, büyük füze sistemlerini hareket ettirmek için devasa Typhoon sınıfı denizaltı ve dünyanın en güçlü helikopteri Mil Mi-12 gibi bazı konseptleri benimsemeye zorlandı. Bu çözümler arasında, tahmin edebileceğiniz gibi, zırhlı ve ağır silahlı savaş trenleri de vardı.

Bu özel donanımlı trenlerin koruyucu kısımları 5-20 mm kalınlığında zırhla kaplıydı. Her zırhlı tren, 10 ana muharebe tankı, iki hafif amfibi tank, birkaç uçaksavar ile tamamlanmış bağımsız bir askeri birlik görevi gördü. Ayrıca asker ve demiryolu onarım ekipmanı, harici silahlar ve özel arabalar taşıyorlardı.

Bu trenler sonunda aşamalı olarak kaldırıldı, ancak bazılarının 2005 yılına kadar hizmette kaldığı belirtiliyor.

21. yüzyılda zırhlı trenler

Sandboxx News'te yer alan makaleye göre, zırhlı trenler hava saldırılarına veya demiryolları sabotajlarına karşı son derece savunmasız olduklarından, modern orduların çoğu kullanımlarını durdurdu. Ancak bu, zırhlı trenler çağının sona erdiği anlamına gelmiyor.

Bugün yaygın olarak kullanılan en yüksek teknolojili zırhlı tren vagonları, genellikle demiryolu ile seyahat eden Kuzey Kore'nin Yüce Lideri Kim Jong Un'a ait olabilir. Kuzey Kore'nin kullandığı tren aslında Kim Il Song'un yönetimi sırasında Sovyetler Birliği'nden gelen bir hediyeydi.

Ancak, geçen yılın ağır silahlı trenlerine daha çarpıcı bir benzerlik gösteren zırhlı trenler, Ukrayna'nın tartışmalı bölgelerinde savaşan Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından da kullanılıyor. Bu ayrılıkçıların Moskova'dan doğrudan destek, ekipman ve hatta asker aldıklarına inanıldığı için, bu trenler muhtemelen Rus yapımı olarak kabul edilliyor.

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