Çin Donanması yeni güdümlü füze muhribini tanıttı: Type 052DL

star.com.tr 05 Mart 2021 Cuma 18:25 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 18:26

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması, gerçekleştirilen bir dizi deniz tatbikatında Type 052D muhripinin yükseltilmiş bir versiyonu olan Type 052DL'yi halka tanıttı. Kapsamlı saldırı ve savunma eğitiminin yer aldığı söz konusu tatbikatların beş gün sürdüğü bildirildi.

CNR Report tarafından yayınlanan videoda, Type 052D güdümlü füze muhribinin yükseltilmiş bir versiyonu olarak tanımlanan 123 borda numaralı savaş gemisinin ilk defa görüldü. Analistler, bu sınıftan daha fazla savaş gemisinin yakında hizmete katılmasının beklediklerini belirtti.

PLA'nın hizmetine girecek olan en son Type 052D muhrip, Type 052DL olarak isimlendirilen 'uzatılmış' varyantın dördüncüsüdür. Bu gemiler orijinal varyanttan 4 metre daha uzundur ve dolayısıyla daha büyük bir uçuş güvertesine sahiptir. Helikopterin denize ilk güverte inişini tamamladığına dair bugüne kadar herhangi bir gösterge olmamasına rağmen, geliştirme denemelerinden geçen Z-20 helikopterinin deniz varyantını çalıştırmak için uyumlu olması muhtemeldir.



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