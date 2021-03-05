İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Mart 2021 Cuma / 21 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5553
  • EURO
    9,0137
  • ALTIN
    412.874
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Çin Donanması yeni güdümlü füze muhribini tanıttı: Type 052DL
Savunma

Çin Donanması yeni güdümlü füze muhribini tanıttı: Type 052DL

Çin Donanması, Type 052D muhribinin yükseltilmiş versiyonu olan Type 052DL muhribini halka tanıttı.

star.com.tr05 Mart 2021 Cuma 18:25 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 18:26
ABONE OL

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması, gerçekleştirilen bir dizi deniz tatbikatında Type 052D muhripinin yükseltilmiş bir versiyonu olan Type 052DL'yi halka tanıttı. Kapsamlı saldırı ve savunma eğitiminin yer aldığı söz konusu tatbikatların beş gün sürdüğü bildirildi.

CNR Report tarafından yayınlanan videoda, Type 052D güdümlü füze muhribinin yükseltilmiş bir versiyonu olarak tanımlanan 123 borda numaralı savaş gemisinin ilk defa görüldü. Analistler, bu sınıftan daha fazla savaş gemisinin yakında hizmete katılmasının beklediklerini belirtti.

PLA'nın hizmetine girecek olan en son Type 052D muhrip, Type 052DL olarak isimlendirilen 'uzatılmış' varyantın dördüncüsüdür. Bu gemiler orijinal varyanttan 4 metre daha uzundur ve dolayısıyla daha büyük bir uçuş güvertesine sahiptir. Helikopterin denize ilk güverte inişini tamamladığına dair bugüne kadar herhangi bir gösterge olmamasına rağmen, geliştirme denemelerinden geçen Z-20 helikopterinin deniz varyantını çalıştırmak için uyumlu olması muhtemeldir.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.