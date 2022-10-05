Çin J-20 mi, Rus Su-57 mi? Uzmanı açıkladı: Dünyanın en güçlü ve en hızlısı

Savaş uçakları şüphesiz şimdiye kadar yapılmış en korkunç ve etkileyici askeri uçaklardan bazılarıdır. Pek çok hava kolunun bel kemiğini oluştururlar ve kim olursanız olun, onların uçtuğunu gördüğünüzde her zaman durup bakarsınız. Elbette tüm bu uçaklarda son derece etkileyici olan şey, ne kadar hızlı olduklarıdır. Yıllar geçtikçe, savaş uçakları daha da hızlandı ve elbette teknolojik olarak daha da gelişiyorlar. Şu anda öne çıkan oldukça gizemli uçaklardan biri de Çin Chengdu J-20.

Daha önce Çin'in Rus jetlerinin satın alınmış veya lisanslı versiyonlarını kullandığı bir dönem oldu. Ve bir dereceye kadar, hala bu tür uçakları kullanıyorlar. Bununla birlikte, daha yakın zamanlarda Çin, Batı'ya rakip olmaya çalışırken kendi yüksek performanslı jet avcı uçağı filosunu inşa edebildi. En inanılmazlarından biri ise Chengdu J-20 avcı savaş uçağıdır. Mighty Dragon olarak adlandırılan bu inanılmaz uçak, ilk kez on yıl önce uçtu ve 2017'de hizmete girdi. Dünyanın üçüncü operasyonel beşinci nesil gizli avcı uçağıydı ve Çin hava kuvvetleri ile hizmette olan en hızlı uçaktı.

J-20 'NİN (MIGHTY DRAGON) SERÜVENİ



Mighty Dragon ilk kez 21. yüzyılda uçuşa geçmiş olsa da, uçağın kökeni 1990'ların sonundaki J-XX programına kadar uzanıyor. Bu, Shenyang FC-31 ve sonunda J-20 Mighty Dragon'un kendisi ile sonuçlanacak olan, Çin'in kendi beşinci nesil avcı uçağını geliştirmek için kurulmuş bir dizi programdı. J-20, 2005'ten beri Çin'de hizmet veren kendi J-10'larının çift kanatlı tasarımı gibi önceki Çin uçaklarının teknolojisini kullanacak.

J-20'nin ilk olarak 2010 veya 2011'de uçuşa başlaması ve ilk olarak 2019'da hizmete girmesi için ayarlanmıştı. Bu ilk uçuş tahmini çok doğruydu, J-20 ilk uçuşunu yüksek hızdan üç ay sonra Mart 2011'de yaptı. Chengdu Uçak Tasarım Enstitüsü'nde taksi denemelerinden sonra test programı boyunca, uçakta yeni düşük gözlemlenebilir bir giriş ve uçağa gizli kaplama gibi birkaç değişiklik yapıldı. Çin'den tam olarak doğru bilgi almak elbette zor ama uçak 2015 yılında 2101 numaralı yeni J-20'nin görülmesiyle üretime girdi.

GİZEMLİ ANCAK YETENEKLİ GÖRÜNÜMLÜ BİR JET AVCI UÇAĞI



J-20, şüphesiz şu anda aktif hizmette olan en etkileyici savaş uçaklarından biridir. Gücü, iki adet Shenyang WS-10C son yanan turbo fandan geliyor ve bunlar uçağı Mach 2.0'ın en yüksek hızına çıkarıyor. Jetin gerçek en yüksek hızının tahminleri, onu yaklaşık 1,304 mil/saate eşit olan 2,100 km/s işaretine koydu. Uçağın birçok görevi üstlenebilecek bir F-35 tarzı rol mü oluşturacağı yoksa F-22 Raptor gibi saf bir hava üstünlüğü savaşçısı mı olacağı tam olarak belli değil.

Gizli yeteneklerinin en azından F-35 ve F-22 ile bir parçası olduğu söyleniyor. Gövde, motor girişi ve egzoz nozulu, Amerikan jetlerindekilere çok benziyor. Ancak motorlar söz konusu olduğunda, şu anda J-20'ye güç veren WS-10C motoru, F-35'te gördüğümüz XA100 motorunun oldukça gerisinde kalıyor. Görünüşe göre Çin, uçağın süper seyir kabiliyetine sahip olmasını sağlayacak yeni bir WS-15 motoru geliştiriyor ve motor teknolojisini Batılı savaşçılarınkiyle daha uyumlu hale getirecek.

ÇİN J-20 Mİ, RUS SU-57 Mİ?



J-20 oldukça önemli bir uçak. Bununla ilgili her şeyi bilmesek de hızlı olduğunu, çevik olduğunu ve gerçek bir hayalet uçak olduğunu biliyoruz. F-22'den Eurofighter Typhoon'a kadar Batılı jetlere rakip olabilecek yeteneklere sahip. Yine de gösterdiği şey, Çin'in belki de artık Rus teknolojisine bağımlı olmadığı. Rus jetlerini kullanmaktan öğrenecekleri her şey, Rusya'nın şu anda hizmete girmek için mücadele ettiği sorunlu Sukhoi Su-57'den daha güçlü olabilecek kendi yüksek performanslı uçaklarını yapmak için uygulandı.

ÇİN HAVA GÜCÜNÜN GELECEĞİNE BİR BAKIŞ



J-20 gerçekten inanılmaz bir tasarım. Uzun ve harmanlanmış gövdesi, çift kanatları ve diğer tasarım özellikleri, öne çıktığı ve her yönüyle Mighty Dragon olarak adlandırıldığı anlamına gelir. Diğer beşinci nesil savaşçılar gibi ürkütücü bir silah bölmesine sahip ve oldukça çevik bir makine. Batı, ne kadar güçlü olacağını görmek için kesinlikle J-20'ye göz kulak oluyor ve kesinlikle F/A-18 Super Hornet ve F-15 Eagle dördüncü nesil avcı uçaklarına denk gelebilir. Çin kesinlikle etkileyici bir makine yaptı.