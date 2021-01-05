star.com.tr 05 Ocak 2021 Salı 22:59 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 23:00

Japonya Savunma Bakanlığı, 2021 mali yılı savunma bütçesi talebine yeni "ASM-3A" süpersonik gemi karşıtı füzenin tedarik maliyetini dahil edeceğini duyurdu. ASM-3'ün genişletilmiş menzilli versiyonu olan ASM-3A, Çin'in bölgedeki yayılmacı etkisine yanıt niteliğinde seri olarak üretilecek.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) 2010'da F-2 savaş uçağı tarafından çalıştırılabilen XASM-3 adlı bir füzenin tam ölçekli geliştirilmesine başladı. XASM-3, roket güçlendirici ve ramjet motorunun kombinasyonu sayesinde süpersonik hızlarda (Mach 3'ün üzerinde) seyreden havadan fırlatılan bir gemisavar füze sistemi yaklaşık 200 km (108 deniz mili) menzile sahipti. Geliştirme 2018'de tamamlandı ve satın alma 2019 mali yılında ASM-3 olarak başlayacaktı.

Çin donanması yüzey gemilerine takılan hava savunma sistemlerinin artan performansına yanıt vermek için ASM-3'ün fiili tedariki ertelendi ve ASM-3'ün geliştirilmesine karar verildi.

ASM-3A, Çin'in deniz tehditlerine karşı durmak için geçici bir çözüm olduğu ifade ediliyor.

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