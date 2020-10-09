star.com.tr 09 Ekim 2020 Cuma 19:14 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 21:02

The Japan Times'ın bildirdiğine göre Japonya Savunma Bakanlığı, Aomori eyaletinde ABD ile ortak kullanılan Misawa'daki Hava Öz Savunma Kuvvetleri üslerine yeni F-35A son teknoloji hayalet avcı uçakları yerleştirmeyi düşünüyor.

Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "F-35'lerin sayısı arttığında, uçakları Misawa dışındaki üslere konuşlandırılabiliriz. Yerel topluluklardan onay almamız gerektiğinden, onları nereye yerleştireceğimize henüz karar vermedik."

Daha önce Tokyo yönetimi, F-16 savaş uçaklarının yerini alacak 147 afet F-35 satın alma planını duyurmuştu. Trump yönetimi, Çin'in bölgedeki yayılmacı stratejisine karşı koymaya çalışırken, Joint Strike Fighter uçak programı kapsamında 23 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 savaş uçağı satışı ABD tarafından onaylanmıştı.

Her iki ülkenin de Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku / Diaoyu Adaları üzerinde hak iddia etmesi nedeniyle Çin ile Japonya arasında bir anlaşmazlık söz konusu.

Pekin, bölgede hem Çin'in hem de Rusya'nın güvenliğine zarar verebilecek bu kadar gelişmiş jetlere sahip olma konusundaki endişelerini dile getirdi. Çin ayrıca Tokyo'nun barışçıl anayasasını en önemli savunma ortağı ABD'nin emriyle değiştirip düşman bir güç olacağından korkuyor.

Misawa Üssü'nde halihazırda 17 adet F-35A var ve önümüzdeki bahar döneminde bu sayı 20'ye çıkacak. Yükseltilmiş F-15 modellerinin, Çin uçaklarını sık sık engelleme görevlerini yürüten Okinawa eyaletindeki Naha Üssü'ne daimi olarak konuşlandırılması bekleniyor.

Savunma bakanlığı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) için F-35 siparişinin yanı sıra, ABD Donanması tarafından kullanılan kısa kalkış ve dikey iniş varyantı olan F-35B için de fon sağlama talebinde bulundu.

Japonya'nın sıcak bir şekilde çatışan Güney Çin Denizi'ne kıyısı olmasa da hayati bir ticaret yolu olarak oynadığı rol nedeniyle o bölgeyi stratejik olarak önemli görüyor.

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