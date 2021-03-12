Çin yeni tanksavar füzesini tanıttı

star.com.tr 12 Mart 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 20:50

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), araca montelenebilen yeni nesil bir tanksavar füzesini tanıttı. Yeni füzenin gelecekte seri olarak üretilebileceği ve PLA tarafından yaygın olarak kullanılabileceği aktarıldı.

Analistler, yeni füzenin daha büyük kalibreli olması nedeniyle öncekilerden daha güçlü olduğu ve karmaşık arazide operasyon yürüten bir arazi saldırı aracına monte edildiğinde oldukça etkili olacağı düşünülüyor.

Hedef tanklara tepe noktalardan saldırabilecek yetenekte olan yeni nesil anti-tank füzesinin, diğer hedeflerin yanı sıra modern savaş tanklarını etkili bir şekilde yok edebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Çin Merkezi Televizyonu'nda (CCTV) yer alan görüntülerden edinilen bilgiler dışında füze hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yeni füzenin Çin'in Mengshi serisi araçlarına monte edilebileceği belirtildi.

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