star.com.tr 07 Ekim 2020 Çarşamba 20:52 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 21:01

Son dönemlerde Çin ile yaşanan gerilim giderek artarken Hindistan, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından denizaltı karşıtı savaşta 'ezber bozan' olarak tanıttığı, yerli üretim SMART torpido sistemini başarıyla test etti .

Savunma uzmanları, SMART'ın denizaltı karşıtı savaş taktiklerini tamamen olmasa da büyük ölçüde değiştireceği görüşünde.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belli menzile ve irtifaya kadar füze uçuşu, burun konisinin ayrılması, torpidonun serbest bırakılması ve hız azaltma mekanizmasının (VRM) yerleştirilmesi dahil tüm görevleri mükemmel bir şekilde karşıladı." ifadeleri kullanıldı.



Bakanlık, süpersonik füzenin kullanımının torpidonun menzilini normal parametrelerinin çok ötesine taşıdığını belirtti.



Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, denizaltı karşıtı savaşta uzak durma kabiliyeti için büyük bir teknoloji atılımı olacak" dedi.



Eski bir Hint Hava Kuvvetleri pilotu olan savunma yazarı Sameer Joshi, SMART teknolojisinin denizaltı tehdidini önleyeceğini ve uzak mesafelerde güvenlik sağlayacağını ifade etti. Joshi, "Denizaltıları tespit etme eylemi yine de bir sorun teşkil edecek olsa da, bir kez tespit edildiğinde SMART, denizaltı için dizginlenemeyen bir tehdit olacaktır." dedi.

Süpersonik füze destekli SMART'ın gelişimi 2016 senesinde başladı ve füzenin menzilinin maksimum 650 kilometre olduğu belirtildi.

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