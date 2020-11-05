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Savunma

Çin'e gözdağı: Pinaka'nın gelişmiş sürümü başarıyla test edildi

Hindistan, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) Pinaka isimli çok namlulu roketatarın gelişmiş versiyonunu başarıyla test etti.

star.com.tr05 Kasım 2020 Perşembe 20:35 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 20:35
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Hindistan, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) Pinaka isimli çok namlulu roketatarın gelişmiş versiyonunu başarıyla test etti. Seri olarak toplam altı roket fırlatıldı ve tüm testlerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Tüm uçuş sürecinin, uçuş performansını doğrulayan telemetri, radar ve Elektro Optik İzleme Sistemleri gibi araçlar tarafından takip ediliği aktarıldı.

DRDO, yeni geliştirilmiş roket sisteminin, daha önceki Pinaka Mk-I modeline kıyasla daha uzun bir menzile sahip olduğunu ve eski modelin aşamalı olarak kaldırılacağını belirtti. 

Halihazırda Hindistan ordusunda bulunan Pinaka çok namlulu roketatar sisteminin, özellikle Çin'e ve Pakistan'a karşı gerçekleştirilecek operasyonlar için başarıyla konuşlandırıldığı bildirildi.

star.com.tr

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