Çok sayıda ülkeden talep var... Demir: Türkiye çok büyük oyuncu olabilir

AA 5 Ekim 2021 Salı 12:28 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 12:28

Demir, MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, göç dalgaları ve sınırlarda ülke güvenliğini tehdit eden unsurların, bu konulara ilişkin güncel çözüm ve teknolojilerin önemini artırdığını söyledi.

Son yıllarda başta Suriye sınırı olmak üzere Türkiye'nin sahip olduğu yaklaşık 3 bin kilometrelik kara sınırının çeşitli yollarla ihlal tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Sınır hattımızın yasa dışı mülteci geçişleri, terörist geçişleri ve kaçakçılık faaliyetine karşı 7 gün 24 saat gözetlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kesintisiz izleme ve gözetleme yapılabilmesi için modern elektronik algılayıcı sistemleri içeren entegre güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye'nin sınır güvenliğini etkileyen birden fazla faktör var. Sadece kara sınırlarımız değil, "Mavi Vatan" ve "Gök Vatan"ın da korunması bu anlamda çoklu teknolojik çözümlerin geliştirilmesine ihtiyaç göstermektedir. SSB olarak bu alanda kullanıcı makamların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir."

SSB tarafından 2013-2014 yıllarında kapsamlı bir çalışmayla sınır güvenliği çözümlerinin neler olabileceğine dair bazı çalışmalar yapıldığını anlatan Demir, burada çoklu teknolojik unsurların kullanımının elzem olduğunun çok net bir şekilde görüldüğünü vurguladı.

O yıllardan bugüne sürekli gelişen teknoloji ve tehditlerin çeşitlenmesi sebebiyle bunun bir teknolojik yarış olarak devam ettiğini dile getiren Demir, birçok radar ve karşı tedbir sisteminin bu alandaki kapsamlı entegre çözümün birer parçası olduğunu belirtti.

Çözüm komplike oldukça maliyetin de arttığına işaret eden Demir, "Burada amacın hem kapsamlı, entegre ve teknolojik bir çözüm sunmak hem de bunu optimum maliyetle yapmak olduğunu vurgulamak istiyorum. Sınır güvenlik sistemi projemiz Kayı ile hudut karakollarımızda 7/24 sınır hattının izlenmesi, kontrolü ve verilerin kayıt altına alınmasına yönelik sensör sistemlerinin kurulumu ve entegrasyonu ile ilgili altyapıların hazırlanmasını sağlıyoruz. Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi geliştirme faaliyetlerinde de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

- ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN TALEP VAR

İsmail Demir, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) çok sayıda yabancı katılımcının özellikle sınır güvenliği ve hassas tesis korunması konusunda ihtiyaçlarını belirttiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan şirketler ve çözüm ortaklarına tavsiyelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Bu alanda entegre ve çoklu çözümler derken, çok çeşitli teknolojiler ve sistemler var ama gördüğümüz kadarıyla hem ülkemiz ihtiyaçları açısından hem de ihracat fırsatlarını artırmak açısından entegre paket anahtar teslim çözümler çok çok önemli. Bu konudaki tavsiyemiz, şirketlerimizin bir araya gelmeleri, çeşitli çözümleri entegre şekilde sunabilmeleri ve bu çözümleri bir çatı altında ihraç etmek amaçlı ihtiyaç sahibi ülkelere önermeleridir.

Gördüğümüz kadarıyla ihtiyaç sahibi ülkeler çözümleri teker teker kendi oluşturma konusunda da çok yetkin değiller. Çok net görüyoruz ki bütün unsurlar düşünülmüş, hazırlanmış, alanda gösterim yapılabilecek entegre çözümleri paket halinde sunabildiğimiz müddetçe hem sınır güvenliği hem de hassas tesis koruma konusunda dünyada çok önemli bir pazarda çok büyük oyuncu olabiliriz. Buna özellikle dikkati çekmek ve firmalarımızı bu hususta iş birliğine davet etmek istiyorum."

Savunma sektörünün cazibesiyle birçok yatırımcının da ilgisini çektiğini anlatan Demir, ancak yatırımcıların çok fazla göz önünde olan silah, mühimmat ve biraz da popüler olduğu için insansız hava araçlarına yoğunlaştıklarını ifade etti.

Farklı alanlardaki ihtiyaçların da fark edilip yatırımların buralara yönlendirilmesinin önemine dikkati çeken Demir, "Bir alana onlarca müteşebbisin girmesi yerine boşluk bulunan diğer alanların tespit edilip oralara yatırım yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda Sanayileşme Daire Başkanlığımız öncülüğünde yürütülen faaliyetlerle öncelikli yatırım alanları tespit ediliyor, bu konuda girişimcilerimize tavsiyelerde bulunabileceğimizi belirtiyorum." dedi.

- "SANAYİCİLER OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"

MÜSİAD Başkan Vekili Gökhan Yetkin, salgınla dünyadaki tüm ekonomilerin ciddi bir daralma yaşadığını belirterek, Türkiye'nin bu zorlu süreçte büyüme eğilimini devam ettirdiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretimde çok önemli aşamalar katettiğini dile getiren Yetkin, "Sanayiciler olarak bizler üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Nitelikli ve yüksek teknolojiye ulaşan yerli ve milli üretim hem ekonomik açıdan ülkemizi güçlü ve bağımsız kılacak hem artan tehditlere karşı hızlı refleks göstermemize olanak sağlayacak hem de diplomasi alanında önemli kozlarımızdan biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da Türkiye'nin dünyanın merkezi denilecek bir yerde yer aldığını ifade etti.

Bir taraftan fiziki sınır güvenliği tedbirlerini artırırken diğer taraftan teknoloji odaklı sınır güvenliği tedbirleri uygulamasıyla sınırların güvenliğinin teminat altına aldığını belirten Yılmaz, şöyle dedi:

"MÜSİAD üyesi birçok firmamız savunma sanayi sektöründe büyük ölçekli yatırımlar yapmakta, yerli ve milli üretim için ellerini değil gövdelerini taşın altına koymaktadır. Sanayi iş birliği projeleri ile Ankara'nın savunma sanayindeki gücünü artırabilir, yüksek teknolojili katma değeri yüksek ürünleri yerli ve milli olarak Ankara'da üretebiliriz. MÜSİAD olarak buna her zaman hazırız."

MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, Türk savunma ve havacılık sanayinin Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi imkanlarıyla birçok proje ve ürünü geliştirdiğini söyledi.

Altunbaş, bu sektörün genç girişimcileri daha çok çekmesi gerektiğine inandıklarını, gelecek etkinliklerde daha fazla genç girişimciyi görmeyi umut ettiklerini belirtti.